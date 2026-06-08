Almudena Cid pide disculpas a su novio tras sus declaraciones sobre Christian Gálvez: «Había respeto hacia ti»

En las últimas horas, Almudena Cid ha acaparado multitud de titulares tras ser preguntada por Christian Gálvez— su ex marido— y estallar como nunca antes lo había hecho. La ex gimnasta aseguró que estaba cansada de que siempre le preguntaran por el periodista y que «era de muy mal gusto» tener que enfrentarse a ese tipo de situaciones cada vez que acudía a un evento. «¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años […] No lo estáis haciendo en igualdad de condiciones. Es una situación un poco desagradable, pero vamos, espero que reflexionéis porque me duele que me hagáis estas preguntas», sentenciaba desde la presentación del FesTVal Vitoria-Gasteiz.

Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones no tardaron en dar la vuelta a la red, y el pasado domingo, 7 de junio, Cid aprovechó el cumpleaños de su actual pareja, Gerardo Barodia, para pronunciarse sobre el revuelo y pedir perdón al mencionado por si, de alguna manera, le había afectado que se hubiera convertido de nuevo en noticia por su pasada vida sentimental junto a Gálvez.

«Siento que este revuelo haya coincidido con tu cumple y, encima, que no estemos juntos para celebrarlo. En mis palabras también había respeto hacia ti», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram, donde ha decidido compartir 10 fotografías de algunos momentos que han vivido juntos durante este último año.

«La primera es de mis preferidas. Confidente. La segunda es de un día en el que parecíamos sacados de un cuento de fantasía. Disfrutón. La tercera: tú con esa mirada al infinito, que bien puede estar dirigida al mar como a una farola mientras reflexionas. Profundo. La cuarta es la felicidad de lo simple. Presente. La quinta eres tú y el trabajo con el móvil, pero es que hasta ahí tienes rollo. Currante. La sexta la he elegido porque me gusta tu mirada de ‘todo está bien’. Tranquilizador. La séptima es ese lobo solitario que también habita en ti. Autónomo», expresaba.

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En cuanto a la imagen número ocho, Almudena ha hecho hincapié en que era una de las que más ilusión le hacía publicar, porque se la tomaron cuando pudo comenzar a dar paseos tras ser operada de la cadera. «Soy consciente de todo lo que te has privado de hacer por mí. Generoso», resaltaba. «La novena no podía faltar: tú al sol y yo buscando la sombra. Mi polo opuesto. Y apuesto. Y, por último, la décima. Como el 10 te caracteriza en todos los sentidos, he elegido una imagen del tiempo y de cómo, además, a ti te sienta de maravilla. Suertudo», concluía.

Por ahora, Christian Gálvez no se ha pronunciado sobre el revuelo de las palabras de su expareja, pero quien sí lo ha hecho ha sido Gerardo, el cual, además de agradecer este gesto, también ha querido pronunciarse sobre la situación que tuvo que vivir Almudena hace tan solo unos días con la prensa. «Al final, el tiempo siempre acaba colocando las cosas y a las personas donde merecen estar. […] Te agradezco muchísimo tus palabras y este mensaje tan especial por mi cumpleaños. Me alegra que, aunque sea un pequeño porcentaje, hayas puesto en contexto lo injusta que ha sido la situación que te ha tocado vivir durante estos últimos años. Pero, como te decía al principio, tampoco hace falta que hables demasiado. A la gente no hay que explicarle todo, porque ellos ya han dictado sentencia», zanjaba.