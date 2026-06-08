Nadie lo vio venir: aseguran que un ancestro de Maradona participó en la histórica travesía de San Martín

Una investigación genealógica ha relacionado de manera directa a José de San Martín con un antepasado de Diego Armando Maradona. El hallazgo confirmaría que un tatarabuelo del exfutbolista integró las filas del Ejército de los Andes durante las expediciones libertadoras en la región de Cuyo, desempeñando funciones dentro de las columnas militares.

El descubrimiento fue presentado por el historiador Sergio Wischnevsky, quien aseguró que el hallazgo surgió por azar mientras investigaba declaraciones del ’10’. Tras una pista inicial, el investigador confirmó que el dato fue respaldado por diversos trabajos académicos previos.

Los documentos de aquella campaña identifican al antepasado como Luis Maradona. En esos textos, el hombre no solo figuraba como combatiente, sino que también tenía una asignación artística dentro de las tropas. “Luis Maradona, violinista”, citó textualmente el investigador al describir las actas de la época, quien al mismo tiempo ubicó en la provincia de Corrientes donde inició la descendencia familiar que derivaría, cinco generaciones después, en el nacimiento del célebre capitán de la Selección de Argentina.

El especialista detalló que los esclavos que eran liberados y que combatían bajo las órdenes del general obtenían su libertad definitiva una vez que concluían las acciones militares, como parte de una promesa oficial.

Raíces africanas de Maradona

Wischnevsky remarcó el profundo cruce de identidades culturales y étnicas por las que atraviesa la familia de Maradona, ya que el músico de origen africano habría adoptado el apellido de sus antiguos amos, una práctica habitual de quienes venían de Angola en aquella época.

“Uno de los máximos ídolos de la Argentina tiene descendencia africana y guaraní”, reflexionó el historiador al concluir su informe sobre el árbol genealógico. Una vez descubierto esto, el siguiente paso de los investigadores es revisar los miles de archivos militares para identificar a los soldados de la independencia.