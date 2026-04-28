Sinner iguala su mejor resultado en Madrid y espera a Jódar en cuartos del Mutua Madrid Open

Jannik Sinner se ha impuesto en dos sets a Cameron Norrie (6-2, 7-5) y alcanza los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Nunca ha pasado de esta ronda en la capital de España, es su techo. El tenista italiano regresa a esta ronda después de vencer al británico en una hora y 26 minutos. En la siguiente ronda se medirá al ganador del encuentro entre Rafa Jódar y el checo Vit Kopriva.

En una hora poco habitual para el transalpino, en la apertura de la jornada a las 11:00, con cierta frialdad en las gradas, Sinner no dio opción al primer jugador británico en un choque sin antecedentes. Nunca se habían enfrentado hasta esta cita de la Caja Mágica, donde tiene a tiro el italiano este año firmar su mejor papel.

Sinner, que rompió en el tercer juego, consolidó después y encarriló la conquista de la primera manga por la vía rápida, nunca pasó los cuartos de final de 2024, cuando tuvo que abandonar la competición por lesión. Ahora, el jugador de San Cándido se erigió en el segundo jugador en la historia del torneo en ganar sus primeros partidos de un Masters 1000 del curso y se unió al serbio Novak Djokovic, que lo consiguió en 2011 y 2015.

Y es que el transalpino, que acumula 25 partidos ganados consecutivamente en torneos Masters 1000 (48-2 en sets) desde que ganó París el pasado año y en este 2026 Indian Wells, Miami y Montecarlo, selló en una hora y 26 minutos su vigésima segunda aparición en los cuartos de final de un evento de este rango. Tras cerrar el primer parcial, Sinner alargó su dominio después.

Aparentemente a medio gas, sin forzar, superó al británico, que aparentemente no se mostró convencido de la victoria. El zurdo británico intentó mantener el tipo durante el segundo. Aguantó cuatro juegos el equilibrio; de hecho, Sinner logró el quiebre en el quinto, pero Norrie, en blanco, devolvió el break y mantuvo el equilibrio (3-3). No consiguió mantenerlo porque en el undécimo el italiano volvió a desestabilizar la manga con otra rotura y cerró en el siguiente (7-5).

Acelera hacia el quinto título Masters 1000 seguido Jannik Sinner. Ese es su gran objetivo en Madrid. Algo que nunca nadie ha logrado en la historia. Ya ha igualado a Djokovic y Rafael Nadal, que consiguieron cuatro. El serbio lo ha conseguido en tres ocasiones y el español en una. Djokovic conquistó cinco trofeos seguidos en este nivel entre París en 2014 y Roma en 2015, pero no participó en Madrid ese año. El italiano espera ahora rival en cuartos de final. Puede ser el único español en acción, Rafa Jódar, que se enfrenta el checo Vit Kopriva. Un duelo por el que suspiran los seguidores y la organización.