Sinner saca el rodillo en Madrid, supera al mejor Nadal y da otro paso hacia el récord histórico

Jannik Sinner corrobora su aclimatación a Madrid sacando el rodillo. Lo sufre el danés Elmer Moller, uno de esos tenistas desconocidos para el público general, pero amenazante en Copa Davis. Que pregunten por Marbella cómo se las gasta cuando defiende la bandera de su país. Sinner evitó reproducir el susto del debut ante Bonzi y mostró su voracidad. Tampoco tuvo que mostrar toda, le bastó con sacarla en los momentos claves.

Moller acabó rendido (6-2, 6-3), atendido por los médicos e incluso golpeando la pelota con la mano en lugar de la raqueta. Suma Sinner su 19º triunfo consecutivo del curso y el 24º en torneos Masters 1000, superando la mejor marca de Rafael Nadal y se queda a siete del tope de 31 firmado por Novak Djokovic. La imbatibilidad del italiano amenaza con ser una constante tras la baja de Carlos Alcaraz hasta que finalice la gira de tierra batida.

Más allá va el registro del italiano en torneos Masters 1000 con 24 victorias que abarcan desde la de París del pasado año hasta Madrid, tras atravesar Indian Wells, Miami y Montecarlo, con 46 sets ganados y solo dos perdidos. Sinner, que pretende además completar la serie de semifinales en los nueve torneos de este rango -en Madrid su tope son los cuartos de final- apenas sufrió ante un rival que asumió su inferioridad desde el principio.

Además, requirió asistencia médica al final del primer set. No parecía el virus, sin algo físico, en el abductor. Aguarda empresas mayores el número uno del mundo, con el camino despejado en Madrid y ya dentro de la segunda semana. Espera Norrie o Tirante y apunta a un nuevo registro. Sin Alcaraz ni Djokovic en el camino, solo Alexander Zverev, si acaso, puede hacerle frente. Sería al final.