Sinner evita quemarse en Madrid: aplaca a Bonzi y supera un debut peligroso

El puño de Jannik Sinner es el que prevalece en la Manolo Santana. Es el que más duro ha pegado, aunque el de Bonzi no se quedó atrás. De hecho, el del galo fue el que bofeteó primero al apuntarse un set que tuvo que levantar Jannik siempre caminando sobre el alambre. Se agarró con lo que tuvo para superar los problemas físicos que amagaron con aparecer iniciado el segundo set y sofocar (6-7, 6-1, 6-4) a Bonzi. Sinner avanza de ronda pese a todo y pese a todos.

No sería sencillo el arranque del torneo para Jannik Sinner. El italiano, pese a tener tres bolas de rotura en el segundo turno de saque de Bonzi, no conseguía hacer daño al francés. Otra cosa era cuando le tocaba servir, ahí, utilizando más el golpe de dejada más de lo habitual, dominaba a placer. Así, parecía cuestión de tiempo que Bonzi bajara su fiabilidad con su primer saque y que la rotura llegara.

Sin embargo, cada juego que pasaba le daba más confianza en su juego a un Bonzi muy ordenado y combativo. Esto le permitió, a pesar de no contar con opciones al resto, mandar el set al tie break. Ahí, el francés tomaría la ventaja desde el arranque gracias a un minibreak en el tercer punto, aunque la cedería para con 5-6 tener que hacer frente a un punto de set favorable a Sinner. La resistencia del francés daría sus frutos, y, con tres puntos consecutivos, arrebataría la primera manga al número uno del mundo.

El nivel de Bonzi parecía imposible de mantener en el segundo parcial, y así sería. Con un Sinner mucho más sólido y eficaz en sus opciones de rotura (2/5), el partido tornaría en favor del italiano. De hecho, apenas habría disputa más allá del primer turno de saque del galo, y con cinco juegos consecutivos -dos al resto-, Sinner igualaría el partido a una manga con un contundente 6-1.

Todo parecía mucho más coherente en una pista Manolo Santana que, por primera vez en el torneo, lucía llena. Y a la superioridad tenística de Sinner en el segundo set se sumaban los problemas físicos de Bonzi en su hombro izquierdo, del que tuvo que ser atendido. Aun así, vendería cara su derrota y no sería hasta su tercer turno de servicio cuando Sinner conseguiría un break (3-2) que, sumado a su notable nivel con su saque, le daría un partido que acabaría cerrando (6-4) tras más de dos horas de juego. Su rival en tercera ronda será el danés Elmer Moller.