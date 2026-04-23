Musetti: «No sé si lo lograré, pero tengo ambición y mentalidad para acercarme a Sinner y Alcaraz»

«Do you speak Spanish?», pregunta quien escribe estas líneas, conocedor de las habilidades lingüísticas del entrevistado. «Un poquito, sí», responde Lorenzo Musetti (Carrara, 2002) al tiempo que inicia el apretón de manos. No lo ha finalizado cuando comenta que estudió castellano en la escuela. «Me defiendo», dice. Vaya defensa, ni el Calcio -así se conoce al fútbol italiano- de antaño. Su español es perfecto, se expresa con convicción y ambición. «Tengo muchas ganas de competir en Madrid», asegura durante su entrevista con OKDIARIO.

Musetti quiere salir de la incertidumbre con la llegada de la tierra batida. Quedó sumido en ella a principios de año, cuando su pierna derecha dijo basta en el momento más inoportuno posible. En cuartos de final del Open de Australia y con dos sets arriba ante Djokovic. «Me veía camino a casa», dijo el serbio al acabar el partido. Desde entonces se fundió a negro y pasó dos meses en la enfermería hasta que volvió a empuñar una raqueta. Cuando lo hizo claudicó en primeras rondas de Indian Wells y Montecarlo.

«Los meses pasados han sido un periodo bastante difícil porque la lesión que tenía en Australia fue más grave de lo que esperábamos. En Australia estaba a mi mejor nivel, pero tuve que parar y cuidar mi físico. Ahora vengo de hacer buen torneo en Barcelona, fue mi primera vez en el Godó y me sentí con buenas sensaciones después de la lesión. Tengo muchas ganas de empezar aquí en Madrid», asegura Musetti en un español impecable. Ni la conjugación de verbos y la concordancia se le atragantan. Bravissimo.

El tenis de Musetti aspira a más méritos de los que descansan en su vitrina, huérfana de Masters 1.000 y con un ATP 500 -Hamburgo- como metal más brillante. Su juego, presidido por el revés a una mano, desprende aroma a otro tiempo. Es un estilista de la raqueta que convive en un circuito jerarquizado por la potencia de ahora. Así el tenis de hoy en día. Lo dominan Alcaraz y Sinner, versátiles de registros, insaciables de triunfos e inmisericordes con el resto de tenista.

Musetti, la amenaza del duopolio

Se busca raqueta capaz de comprometer el dominio. La de Musetti presenta su candidatura. «Tengo la ambición y la mentalidad para eso, pero no sé si lo lograré. Voy a intentarlo todo, aunque ahora mismo es difícil porque Alcaraz y Sinner tienen otro nivel sobre todos. No están tan cerca a nivel técnico y creo que también de confianza. Vamos a ver si alguien puede acercarse. Tengo la ambición y la mentalidad», asegura convencido a este periódico.

Su renovación en el banquillo sigue esa línea. Hace meses incorporó al mítico José Perlas, uno de los mejores entrenadores del tenis en general y del español en particular. No ha tenido mucho tiempo para cincelar al italiano debido a su lesión, pero su mano ya se nota. «Llevamos juntos desde inicio de año. No hemos podido trabajar mucho por mi lesión, pero me ayuda a cambiar mi mentalidad y nivel de confianza. Me hace creer que soy capaz de ganar a todos», detalla Musetti.

Lorenzo siente que ha llegado su momento. Si el tenis pagara deudas, Musetti recibiría un buen pellizco. Solo las lesiones lo han impedido. Lo de Australia no fue novedad. En 2025 se lesionó en semifinales de Roland Garros después de haberse llevado el primer set. También en la final de Montecarlo 2025 cuando iba set arriba. Ambas ocasiones ante Alcaraz, por cierto. «Tengo ganas de Madrid y después viene Roma, que es mi torneo favorito, y París. El objetivo ahora es sentirme bien físicamente», finaliza. «Ahora habla tú italiano», reta entre risas.