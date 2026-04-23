Rafa Jódar – Álex de Miñaur: cuándo es, horario y cómo ver por TV gratis en directo el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar debutó en este Mutua Madrid Open 2026 venciendo a Jesper de Jong y ahora se le presenta otra dura prueba por delante: Álex de Miñaur. El madrileño espera hacerse fuerte en su casa, en la capital de España, y quiere sentir el calor de los aficionados, pero sabe que no lo va a tener nada fácil ante el australiano. A continuación te explicamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo se juega el Rafa Jódar – Álex de Miñaur: a qué hora es el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar se ha plantado en la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026 donde se enfrentará a un tenista de alto nivel como es Álex de Miñaur. El madrileño consiguió debutar en casa con una remontada frente a Jesper de Jong. El español comenzó perdiendo el primer set 2-6, pero se repuso y con un 7-5 y un 6-4 logró darle la vuelta al encuentro y así sacar su billete para seguir vivo en este campeonato que se presenta apasionante, más aún cuando hace una semana alcanzaba las semifinales del Trofeo Conde de Godó.

El Mutua Madrid Open 2026 ha sido siempre un torneo muy importante en el calendario de la ATP. Este Masters 1000 lo ganó por primera vez un español en 2003, cuando Juan Carlos Ferrero se alzó con el título. Dos años después llegaría el primer entorchado de Rafa Nadal en la tierra de la capital de España, llegando a lograr un total de cinco. El último en conseguirlo fue Carlos Alcaraz, que obtuvo el trofeo en 2022 y 2023, pero tenemos que lamentar que en esta edición el murciano no está presente por lesión.

La organización del Masters 1000 que se celebra en la capital española ha fijado este Rafa Jódar – Álex de Miñaur de la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026 para este viernes 24 de abril. La ATP ha programado este partidazo que se disputa en la Caja Mágica en el horario de no antes de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que todo dependerá de los choques que se jueguen previamente.

Horario de Rafa Jódar – Álex de Miñaur en el Mutua Madrid Open 2026

La figura de Rafa Jódar ha emergido en este deporte con bastante fuerza, aunque todavía le queda mucho por escalar para llegar al nivel de los tenistas más importantes del momento, como pueden ser Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Pese a ello, el madrileño consiguió ganar en Marruecos su primer título de ATP, pero también hace una semana logró una meritoria semifinal en el Trofeo Conde de Godó, donde cayó frente a Fils, que a la postre acabaría siendo el campeón en Barcelona.

Este Rafa Jódar – Álex de Miñaur, que corresponde a la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026, se disputará este viernes 24 de abril. Estos dos tenistas nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP, por lo que hablamos de un duelo inédito en el que el australiano, de 27 años y número 8 del mundo, es el gran favorito para llevarse el triunfo, aunque el madrileño no le va a regalar nada.

Dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Movistar+ y RTVE son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputen en el Masters 1000 de la capital española en la Caja Mágica. Este Rafa Jódar – Álex de Miñaur de segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver por televisión en directo mediante los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Teledeporte. Los dos primeros forman parte de la plataforma de pago, mientras que el tercero es del ente público y gracias a eso se podrá ver gratis y en abierto por TV lo que ocurra en este partidazo.

Todos aquellos seguidores de este deporte y los aficionados que están descubriendo al tenista madrileño también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Álex de Miñaur de segunda ronda del Mutua Madrid Open a través de las apps de Movistar+ o RTVE Play, que se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, además de que se puede acceder a sus respectivas páginas webs. La aplicación Tennis TV también es una opción, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam, aunque hay que recordar que es de pago.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026, donde estamos prestando especial atención a los tenistas españoles. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados de este Masters 1000. Publicaremos la crónica del Rafa Jódar – Álex de Miñaur cuando concluya el encuentro y compartiremos las reacciones importantes de los protagonistas que se produzcan en la Caja Mágica.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Álex de Miñaur del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos los aficionados que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este vibrante Rafa Jódar – Álex de Miñaur de la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026 tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Radio Marca, Cope, RNE u Onda Cero podrían conectar con la Caja Mágica para narrar lo que esté ocurriendo en este partidazo.