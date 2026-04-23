Resultados de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open hoy

La jornada del Mutua Madrid Open ha dejado un día de máxima intensidad para el tenis español, con numerosos protagonistas repartidos entre la pista central y el resto de escenarios de la Caja Mágica. El torneo ha ofrecido una agenda cargada de enfrentamientos con presencia nacional, en los que varios jugadores españoles quieren avanzar y consolidarse en uno de los grandes eventos del circuito.

Uno de los focos principales ha estado en el enfrentamiento entre Pablo Carreño Busta y Márton Fucsovics, un duelo de primera ronda en el que el español buscaba avanzar ante un rival siempre incómodo. Carreño llegaba con la intención de ganar confianza en tierra batida tras una temporada irregular, mientras que el húngaro se presentaba como un oponente sólido desde el fondo de pista. Un partido muy igualado para ambos, donde parecía que iba a terminar muy rápido, pero el asturiano ha acabado igualando a uno en sets. Ha terminado con la victoria de Pablo Carreño (4-6, 7-6 y 6-2) ante el húngaro.