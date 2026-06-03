Mateu y su día más oscuro como árbitro: «Vinieron a atacarme personalmente y les expulsé»

Mateu Lahoz ha hecho un repaso a su carrera como árbitro y en una entrevista también ha confesado cuál fue el peor partido de su carrera como profesional. El colegiado también ha dejado claro que en su día le afectaron las críticas de Leo Messi después de los cuartos de final entre Argentina y Holanda en las que el valenciano fue protagonista para mal.

Mateu Lahoz colgó el silbato a los 46 años después de un Mallorca-Rayo Vallecano disputado el 4 de junio de 2023 y después de haberse mostrado beligerante contra los representantes de los árbitros. El ya ex árbitro ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a su carrera y también ha hablado de sus peores momentos como árbitro profesional en una trayectoria marcada por el partido de cuartos de final del Mundial 2022 de Qatar que disputaron Holanda y Argentina.

Este partido, que acabó con triunfo argentino en la tanda de penaltis, Mateu sacó 17 amarillas y una roja. «Si me lo hubiera dicho antes, habría tenido margen de mejora, pero en ese momento ya no lo tenía», dijo sobre un duelo que marcó su carrera. El valenciano ha confesado en esta intervención que le afectaron las palabras de Leo Messi, que a la conclusión del encuentro señaló su actuación ante los medios de comunicación. «La gente vio lo que fue; teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante. El árbitro no ha estado a la altura», dijo en su día el capitán de Argentina.

«Le he arbitrado más de 50 partidos y ese fue el último. Pienso: ‘Qué lástima que no me dijera antes que no estaba preparado para arbitrar esos partidos’. Si me lo hubiera dicho antes, habría tenido margen de mejora, pero en ese momento ya no lo tenía», dijo sobre su relación con Leo Messi.

Mateu y su peor día como árbitro

Estas palabras y todo lo que generó la actuación repercutieron en un Mateu Lahoz e hicieron que el árbitro pasara por un mal trago en el derbi catalán que enfrentó a Barcelona y Espanyol después del Mundial. «Fue el peor partido de mi vida», ha dejado claro el ex colegiado en una entrevista concedida al programa Vaya Vaina, en la que afirmó que «no estaba bien psicológicamente».

Mateu confesó en esta intervención que los jugadores comenzaron a increparle y recordarle su actuación en el Mundial de Qatar. «Menudo Mundial has hecho. Empezaron a tratarme mal, yendo a lo personal», apuntó el árbitro sobre lo que le decían los jugadores durante el peor partido de su carrera. Este partido acabó con 1-1 y Mateu expulsó a Jordi Alba y Souza y sacó 14 amarillas en total.

«Para mí, era muy importante hasta vacilarles en la broma… si yo iba al diálogo, luego no utilizaba las tarjetas y al revés, aunque parezca lo contrario», dijo sobre su relación con los jugadores este ex árbitro que hoy es comentarista de televisión en Movistar y también es analista arbitral en la cadena Cope.