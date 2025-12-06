Mateu Lahoz más duro que nunca contra el CTA: «Los árbitros pitan las manos sin creérselas, es una locura»

Mateu Lahoz ha explotado contra todo el estamento arbitral tras las surrealistas manos pitadas desde el VAR en la jornada 15 de Liga en el Alavés-Real Sociedad y Betis-Barcelona. Dos manos que ni los colegiados saben explicar. El ex árbitro español rajó contra vacas sagradas como Del Cerro Grande o Gil Manzano.

«Menudo fin de semana. Menos mal que mi hijo pequeño estaba jugando torneos benéficos, que es fútbol de verdad. Y de alguna forma hay árbitros y niños algo chulescos. Pero es una auténtica locura. Las vacas sagradas… lo de Del Cerro, Jesús Gil Manzano… que suman años y años, en este caso con la suerte de vivir todo tipo de criterios. Ya no sabemos qué interpretar. De un fin de semana a otro cambian. De un día a otro cambian. No respetan a la gente que hace 15 años estaban como ellos debutando. Con una herramienta increíble que es el VAR y de alguna forma les están fastidiando los partidos haciéndoselos incómodos. Luego pasarán las semanas atormentados. Dependiendo de quién sea el compañero se interviene o no se interviene. De verdad… no es una cuestión de criticar y ojalá gracias a los oyentes queremos ser didácticos», comenzó señalando Mateu Lahoz.

«Queremos argumentar y explicar, pero se nos acaban todos los argumentos. El problema es que ni ellos mismos se creen esas manos. Y de hecho muchas veces a los propios árbitros les molesta la forma de susurrarles desde el VAR. No están a gusto con lo que les dicen. Como este año la gobernanza dijo que solamente se actuaría en casos claros y manifiestos… entonces ya no se atreven a llevar la contraria a nada…», explicó el ex colegiado en la Cadena Cope.

«Hoy por ejemplo Alberola ha hecho antes de ir al monitor dos veces la señal del VAR. Porque ya sabe que tiene que ir y que tiene que pitarlo. Si la gente supiese lo que cuesta y sufres para llegar al fútbol profesional y cuando llegas tu proceso de toma de decisión cambie y que tengas que pitar un penalti o expulsar a un jugador sin creértelo. Eso te deja fuera de sí. Esta gente está perjudicando muy gravemente a la gente de base», culminó un Mateu Lahoz más enfadado que nunca contra el CTA.