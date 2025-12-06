El Barcelona vuela en Sevilla con una manita al Betis

Un Barcelona intratable voló en Sevilla y goleó al Betis en La Cartuja para afianzar su gran momento de juego en Liga. Un 3-5 que quedó sentenciado antes del descanso con tres goles de Ferran Torres y otro de Roony, que además dejó una asistencia. El quinto lo hizo Lamine Yamal tras un penalti surrealista. Los de Flick jugaron uno de sus mejores partidos del curso y defienden el liderato con 40 puntos, cuatro más que el Real Madrid con un partido más que los blancos. El Betis maquilló el resultado con dos goles finales.

Volvió a salir la mejor versión del Barcelona en Sevilla. Pero mejorada. Flick estará contento porque su equipo jugó el mejor partido de la temporada ante un Betis muy superado. Primero marcó Antony, pero fue un espejismo. Remontó el cuadro blaugrana en dos minutos y se marchó al descanso ya goleando. Llorente y el Cucho marcaron los dos goles finales del equipo verdiblanco.

El Barcelona llegó a La Cartuja con la idea de mantener el liderato. La última vez que pisó este estadio levantó la Copa del Rey y le traía buenos recuerdos al entrenado alemán que sacó un once con sorpresas. Se quedaron en el banquillo Raphinha, Lewandowski, De Jong y Fermín. Y el equipo salió con cuatro atacantes con la novedad de Roony en una de las bandas. El mediapunta fue Lamine Yamal. El Betis salió con Antony, Abde y Cucho en ataque.

Espejismo inicial del Betis

El partido empezó muy bien para el Betis, pero fue un espejismo. El cuadro verdiblanco empezó muy fuerte, metiendo al Barça en su área y apretando contra el área de Joan García. Tardó solamente cinco minutos el equipo de Pellegrini en hacer el primero. Tras un balón al área en un remate mordido de Fornals, el cuero quedó muerto y Antony la puso al fondo de la red. Koundé se quedó clavado y rompió el fuera de juego. 1-0. Pero duró muy poco. Fue un efímero espejismo.

Doblete de Ferran y remontada ‘express’

Pero le duró muy poco la alegría al Betis. Solamente cinco minutos. El Barcelona despertó enseguida. Le vino de lujo al equipo de Hansi Flick encajar pronto para poder levantarse y sacar su mejor versión. En el minuto 10 llegó el empate tras un gran centro lateral de Koundé y un remate de nueve y de primeras de Ferran Torres. El máximo goleador del equipo culé en Liga llegó al rescate.

La alegría del Betis pasó a ser una pesadilla en muy pocos minutos. Tardó dos en remontar el Barcelona el partido con un Ferran Torres en modo destructor de defensas. En el minuto 12, Roony puso un gran centro otra vez desde banda derecha y el tiburón culé se pegó una volea increíble para volver a batir a Valles. 1-2 y doblete del delantero blaugrana.

El Barcelona estaba realizando una gran presión ofensiva y un gran trabajo en todas las fases del juego. Lamine Yamal estaba jugando en la media punta y estaba ayudando mucho al equipo en ambas fases del campo. En el minuto 22 tuvo una tímida llegada de peligro el Betis con un mal remate de Abde que no vio puerta.

Goleada culé al descanso

El Barcelona estaba sacando su mejor versión. Otra vez. El equipo culé estaba realizando una de sus mejores primeras partes del curso y estaba pasándole por encima al Betis, que no olía la pelota en el medio. El repaso empezaba a ser tremendo. Y muy pronto se trasladó al marcador. En el minuto 31 marcó el tercero del Barça un Roony que era la sorpresa en el once. El joven jugador sueco estaba cuajando un encuentro brutal. Recibió un buen pase de Pedri entre líneas, encaró hasta la frontal ante Natan y con la diestra hizo un golazo. 1-3.

La reacción del Barcelona estaba siendo muy poderosa. Remontada primero y goleada después antes del descanso pasando por encima del Betis. En el 39 marcó el 1-4 Ferran Torres. Otro gol más del tiburón. El delantero español lleva ya 11 goles en Liga. Es el máximo goleador culé en la competición y el segundo máximo goleador de la Liga solamente por detrás de Mbappé. La primera parte terminó con un disparo al lateral de la red de Ruibal. Pero muy tímido.

El Betis quedó muy tocado tras la primera parte y el partido estaba sentenciado. El Barcelona hizo una de sus mejores primeras partes del año y tenía ya los tres puntos en el bolsillo. Tras el descanso, Flick dio descanso a un Balde renqueante y sacó a Christensen. Pellegrini sacó a Deossa por Altimira.

Iglesias Villanueva se inventa un penalti

El Barcelona siguió dominando el partido imponiendo su ritmo. Salvó Valles un mano a mano ante Lamine y poco después Maeso paró el partido. En una jugada anterior, Bartra la tocó con el brazo tras un disparo de Rashford en su área. Pero venía de rebote. Pues Iglesias Villanueva llamó al VAR al colegiado y este pitó pena máxima. Surrealista. Una mano de rebote. Una cosa de locos.

Y así llegó el quinto del Barcelona en La Cartuja. Marcó el penalti Lamine Yamal para certificar su partidazo con un gran trabajo defensivo. El desastre arbitral no cambiaba para nada el partido. Pero sí lo manchaba. En el 61 salvó Joan García un peligroso disparo de Deossa.

Movió el banquillo Flick en el 63 sacando a De Jong y Bernal por Gerard y Pedri. Recambios pensando en Champions. Poco después sacó a Fermín por un Roony que cuajó un gran partido. En ese momento Lamine volvió a la banda (72′). Torrents por Eric fue el último cambio del Barça. Se quedaron sin jugar Lewandowski y Raphinha.

Marcó el Betis en el minuto 84 para «maquillar» levemente el resultado con un 2-5 que de poco valía. Tras un córner al segundo palo, Diego Llorente le ganó la partida a Cubarsí y marcó a placer. El que lo maquilló con algo más de gusto fue el Cucho en el 89 de penalti tras un error defensivo muy grave de Koundé. El partido terminó 3-5 y el Barça es más líder.