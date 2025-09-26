El secreto de la dieta de Pedri que le enseñó Ferran y deberíamos copiar todos: «Lo único que tomo es…»

Pedri está dando mucho que hablar, y no sólo por su gran inicio de temporada, sino también por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego, algo que sin embargo si que afecta indirectamente a su gran estado de forma y a su salud. Se trata de algunos cambios que ha introducido en su alimentación desde hace un tiempo, con los que se siente mucho mejor. Lo más importante es que últimamente apenas está sufriendo lesiones, algo que era fundamental después de varias temporadas complicadas en ese sentido.

El futbolista del Barça comparte sus rutinas en un evento celebrado en el Fòrum de Barcelona, reconociendo que un consejo de Ferran Torres ha sido clave para él. «Ferran, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces así que, por el momento, voy a seguir con ello. Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno. En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación», cuenta Pedri.

Más confesiones de Pedri

“Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en alguna ocasión después de un partido. Ya tendré tiempo de comer todas las que quiera cuando me retire», añadía el canario entre risas. Un Pedri que últimamente está evitando sufrir lesiones frecuentes como le ocurría hace un tiempo, en parte gracias a su manera de cuidarse y también gracias a la ayuda de los especialistas del club.

«Dimos con la tecla en la preparación física que me faltaba para tratar de evitar, en medida de lo posible, las lesiones. Gracias a eso, he conseguido tener la regularidad que necesitaba y soy feliz, porque puedo disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. La verdad es que, aunque obviamente me divierte más el entrenamiento específico con la pelota en el campo, el resultado que se obtiene con las sesiones de fuerza en el gimnasio es espectacular. Para un jugador, es fundamental, porque, además de ayudar a evitar las lesiones, es lo que potencia las arrancadas, mejora los giros», comentaba.

«Hago todo en el club y en casa, sobre todo, lo que más me gusta es estar con Nilo, mi perro. No obstante, a veces, utilizo alguna máquina (sobre todo, para ponerme frío si tengo algún golpe leve). Además, me encanta trabajar con bandas elásticas, porque son súper efectivas para activar la musculatura, fáciles de usar y puedes entrenar con ellas en cualquier sitio. Son otro plus más que me ayuda a estar muchísimo mejor», finalizaba Pedri en este evento de Decathlon.