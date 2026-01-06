Mateu Lahoz revela que la FIFA prohíbe el empujón de Joan García a Gerard Martín: «Era libre indirecto»

Fue una de las imágenes del derbi catalán. Joan García, héroe absoluto del Espanyol-Barcelona (0-2), empujó a Gerard Martín para que ‘parase’ un gol claro del equipo rival. La acción del portero del Barça fue aplaudida por su astucia, pero pasados unos días, hay que preguntarse si realmente se podía hacer eso. De hecho, Mateu Lahoz, ex árbitro de la Liga, reveló que la FIFA prohíbe empujar a un compañero para sacar beneficio.

«Esto está estipulado en FIFA como conducta antideportiva. Él (Joan), sí que es cierto que se lo quiere quitar de en medio para tapar, pero no puede realizar esta acción. En el momento que tú, de forma voluntaria empujas a un compañero que, de hecho, casi le pones en peligro de lesión, es algo que el reglamento no permite aunque el VAR no te pueda ayudar. No está en la casuística de que te pueda ayudar porque sería tiro libre indirecto y amonestación», explicó el mítico colegiado de Primera División.

«El árbitro estoy seguro de que lo que interpretó era como una parte accidental por luchar por ese espacio», concluyó Mateu Lahoz en su análisis arbitral en el programa El Día Después. Y, ¿qué dice la norma FIFA? Así lo recoge el reglamento: «Si el balón estuviera en juego y un jugador cometiera una infracción de carácter físico dentro del terreno de juego contra un compañero de equipo, suplente, jugador sustituido o expulsado, miembro del cuerpo técnico o miembro del equipo arbitral: libre directo o tiro penal, según el caso».

¿Fue legal el empujón de Joan García a Gerard Martín?

La jugada se produjo tras una de las paradas de Joan García a Roberto, delantero del Espanyol, cuando quería zafarse de Gerard Martín para llegar a atajar el siguiente disparo de Pere Milla en el rechace. Como vio que no podía quitárselo de encima le empujó y le salió a la perfección, pero García Verdura, según Mateu Lahoz, debería haber decretado libre indirecto para los pericos.