Clos Gómez carga duramente contra Mateu Lahoz: «Es un meme, está resentido y miente descaradamente»

El arbitraje español ha vuelto a acaparar este martes el centro de atención. Y es que Carlos Clos Gómez ha arremetido duramente contra Mateu Lahoz por sus duras insinuaciones sobre el Comité Técnico de los Árbitros (CTA) al afirmar que los ex clientes del hijo de Negreira, con las sesiones de coaching de Javier Enríquez Romero, tenían más éxito en la escala arbitral europea.

«Siempre nos ha sorprendido que los árbitros que trabajaban con el hijo de Negreira eran los que más llamaba el Comité de Árbitros para pitar en Europa», aseguró Mateu en una de sus intervenciones como comentarista. Lo cierto es que estas declaraciones han traído mucha cola, provocando una fuerte reacción de los árbitros del CTA mostrando su «más absoluta repulsa» al respecto de estas palabras en un duro comunicado conjunto.

Un amigo de Mateu como Clos Gómez no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre la actitud que muestra últimamente el ex árbitro internacional. «Yo fui amigo suyo. Ahora me parece un meme. Todo lo que hace es criticar por criticar, está resentido con el CTA. Es una pena, era un gran árbitro. Era especial», aseguró el jefe del VAR en España, que fue un paso más allá en su crítica.

«Le podíamos llamar ‘special one’ por todo lo que hacía, pero los jugadores le entendían… Ahora mismo está en un proceso de difamación contra el anterior presidente de los árbitros, Velasco Carballo, y el actual, Medina Cantalejo. Y no le llega a la suela de los zapatos, especialmente como persona. Es una pena», lamentó Clos Gómez.

«Que alguien de ese curriculum no le haya llamado la RFEF, ni la UEFA, ni la FIFA… Que se lo haga ver. Me duele mucho lo de Mateu, pero cuando se va y empiezan a mentir descaradamente…», arrancaba en el micrófono de la ‘SER’.

Con respecto a si desde el CTA tomarán medidas jurídicas contra Mateu, Clos Gómez desconoce los siguientes pasos que se darán. «Estamos en el peor momento del arbitraje español, por el ‘caso Negreira’. Que un ex árbitro que ha estado aquí, que sabe la verdad, que ese hombre no pintaba nada… ¡Y siembre la duda!», señaló.

«Son tan cobardes estos ex árbitros resentidos, que sugieren y no dicen. No, que diga, pero con pruebas. Que si hay alguien más tiene que ir a la cárcel, que se vaya. Estaríamos encantados de que mañana ya saliera todo. Porque el 99,9% de los árbitros en España, somos honrados. Y lamentablemente se nos ha puesto en duda», sentenció Clos Gómez.

Comunicado del Real Madrid

Sobre el comunicado que publicó el Real Madrid en relación a las actuaciones arbitrales, Clos Gómez no le dio importancia, porque «cartas así se hacen muchas». «Aquella toma importancia mediática fuera de lo común. No fue un momento especialmente duro, fue uno más», relató, antes e criticar duramente los vídeos de la televisión del club blanco.

«Me parecen lamentables. Recibo amenazas de muerte todas las semanas. Vamos a ponernos todos de acuerdo para respetar a los árbitros, porque las escopetas están muy cargadas ya y el día que se disparen lo vamos a lamentar. El energúmeno que persigue a un árbitro de quince años que pita los sábados por la mañana, lo hace porque ha estado escuchando los discursos violentos de algunos periodistas de medios tradicionales contra los árbitros», advirtió.