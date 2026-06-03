Un acusado de violar a una niña en Palma lo niega todo: «Era ella la que quería, me llamaba gay por negarme»

Un hombre acusado de drogar y violar hasta en dos ocasiones a una niña de 14 años con discapacidad y autismo en Palma ha negado los hechos durante el juicio y ha asegurado que la que «quería algo» era ella. «Se me ofrecía demasiado y me decía que yo era gay por no querer mantener relaciones sexuales», ha indicado frente al juez.

El procesado ha admitido este miércoles varios encuentros con la menor, a la que conoció porque convivían en el mismo edificio de viviendas, pero ha explicado que no se acostó con ella. De hecho, ha atribuido a la «rabia» de la niña hacia él la acusación de violación.

Además, el individuo también ha negado que diera de fumar y beber a la menor, a pesar de la insistencia de ella. Asimismo, ha manifestado que nunca hablaron de su edad ni de que había sido diagnosticada de un trastorno del espectro autista y que tenía reconocido un grado de discapacidad del 34 por ciento.

Sin embargo, dos técnicos de la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil (Uvasi) han calificado como creíble y coherente el relato de la víctima, que declaró este pasado martes a puerta cerrada. Según han apuntado, la niña tenía sentimientos de temor respecto del sospechoso, tanto por si volvía a agredirla a ella o si lo estaba haciendo con otras personas.

El juicio ha quedado visto para sentencia, mientras que el fiscal ha pedido el ingreso en prisión provisional del acusado por riesgo de fuga.

Según el escrito de acusación, fue el hombre el que dio el primer paso para aproximarse a la menor al entregarle su número de teléfono. Poco tiempo después, el individuo procedió a contactar con ella a través de mensajes con la clara propuesta de salir a dar una vuelta por un parque de Palma.

Dada su corta edad y la profunda inocencia que la caracterizaba, la menor accedió a la invitación y se reunió con su supuesto agresor en el portal del inmueble donde ambos residían. Una vez que llegaron al mencionado parque, el hombre procedió a violarla por primera vez.

Tras consumar el delito inicial, el acusado continuó manteniendo la comunicación con la menor. Transcurridos unos días, el hombre le pidió a la niña que subiera directamente a su propio domicilio, una petición que la víctima volvió a aceptar. Cuando ambos se encontraban ya en el interior de la habitación, el individuo suministró sustancias para drogarla y volvió a violarla.

Por estos hechos la Fiscalía solicita que el acusado sea condenado a 30 años de prisión como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años y al pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima.