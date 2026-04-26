Sinner y su ‘espionaje’ a Rafa Jódar en pleno partido: «Tiene mucho talento y me gusta su mentalidad»

Jannik Sinner corrobora su aclimatación a Madrid sacando el rodillo. Lo sufre el danés Elmer Moller, uno de esos tenistas desconocidos para el público general, pero amenazante en Copa Davis. Que pregunten por Marbella cómo se las gasta cuando defiende la bandera de su país. Sinner evitó reproducir el susto del debut ante Bonzi y mostró su voracidad. Tampoco tuvo que mostrar toda, le bastó con sacarla en los momentos claves. Sinner ganó y elogió a Rafa Jódar.

Rindió a Moller (6-2, 6-3), que acabó atendido por los médicos e incluso golpeando la pelota con la mano en lugar de la raqueta. «Hoy hacía un poco más de calor, así que tiende a estar un poco más resbaladiza porque la pista se seca antes. Pero el partido fue bastante rápido. Al principio del set echaron agua, así que hay más agarre. Sí, también nos estamos acostumbrando un poco más. Ya sabes, día a día te mueves un poco mejor, así que estuvo bien», detalló el italiano.

A Sinner se le vio el pasado viernes realizando labores de scouting a Rafa Jódar. Permaneció durante todo el primer set en la esquina más cercana al banquillo del español. Desde ahí vio cómo el joven madrileño batió a De Milaur, novena raqueta del mundo. «Tiene muchísimo talento. Va a ser un gran jugador en el futuro, y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquila. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde. Así que sí, es un jugador muy, muy bueno, y le deseo lo mejor», describió.

«Golpea la pelota con mucha precisión, con una potencia muy natural. Se nota en el sonido, ya sabes, cuando toca la raqueta, y es un buen sonido que sale de ella», añadió Sinner sobre Rafa Jódar. Italiano y español podrían enfrentarse en el presente Mutua Madrid Open. Sería en unos hipotéticos cuartos de final. Claro que el italiano debería vencer a Norrie o Tirante y el español hacer lo propio con Fonseca primero y Kopriva o Rinderknech después. Palabras mayores.

Sinner también desveló que ha hablado con Carlos Alcaraz tras su baja de Roland Garros por lesión. «No puedo decir lo que charlamos porque fue algo personal. Su ausencia se nota mucho en Madrid porque estamos en España, pero se notará especialmente en Roland Garros, un torneo aún más grande y más prestigioso. Pero son cosas que, como ya dije la vez pasada, suceden y ya no podemos hacer nada, así que ha ido como ha ido», detalló.

Por último, Sinner compartió su rutina horaria que, de momento, le mantiene alejado del virus que asola el Mutua Madrid Open. «No paso mucho tiempo aquí. Los días de partido vengo un poco antes, pero en los de entrenamiento llego muy tarde. Entreno y me voy, pero así hago en cada torneo. No sé si es algo que ocurre solo aquí o en general, pero puede pasar. Cuando alguien se pone enfermo, ya sabes, siempre estás bastante cerca unos de otros en los comedores y en el gimnasio, así que puede suceder”, remató el número uno del mundo», finalizó.