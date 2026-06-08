Claudia ataca a Alba en ‘Supervivientes 2026’ y ella responde: «Te mando besos desde Honduras»

El pasado domingo 7 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2026. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Claudia Chacón pisó el plató tras ser expulsada el pasado jueves ante su gran amiga Maica. Como era de esperar, la que fuese participante de la novena edición de La isla de las tentaciones no tuvo reparos a la hora de saldar todas las deudas que tenía pendientes con sus compañeros en plató, pero también con los que todavía se encontraban en los Cayos Cochinos de Honduras. Pocos minutos antes de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición, que estaba entre Aratz y Alba Paul, tanto la mujer de Dulceida como Claudia Chacón se enzarzaron en un cruce de acusaciones. ¡Es evidente que no solamente no se aguantan, sino que tampoco han hecho por esconder ese sentimiento, ni mucho menos!

En ese nuevo cara a cara en directo, con una pantalla de por medio, las dos han vuelto a decirse lo que piensan de la otra. Todo comenzó cuando Claudia Chachón quiso mostrarse de lo más contundente con su ex compañera: «Por razones obvias quiero que se pire a su casa Alba», comenzó diciendo. Y añadió: «Tantas ganas tenía de verme fuera… Aquí estoy fuera, que no se preocupe, pero lo siento mucho. Creo que ahora te vas a aburrir. Tanto que dices, pero siempre has buscado bulla tú y ahora me da a mí que no tienes ninguna distracción», comentó la mallorquina. Pero no todo queda ahí, puesto que quiso ir mucho más allá: «Así que mejor vete a tu casa ya y deja a mi Maica que gane, que se lo merece más que nadie», espetó.

Lejos de verse afectada por los dardos envenenados de la que fuese su compañera en Supervivientes 2026, Alba Paul respondió de una manera realmente sorprendente: no dejó de sonreír de forma sarcástica en todo momento. De esta manera, dejaba claro que todo lo que le estaba diciendo Claudia le daba exactamente igual.

Fue entonces cuando la mallorquina quiso hacer saber algo más a la creadora de contenido en redes sociales: «Deja de desvalorizar los procesos del resto porque te crees que, como eres la que más pesca, eres la más válida de todos. Hay muchas más cosas y una de ellas es no quejarte absolutamente de todo y querer irte todos los días».

Finalmente, la reacción de la mujer de Dulceida llegó, y fue de lo más contundente. Sin casi inmutarse, dijo lo siguiente a Claudia Chacón: «¡Te mando besos desde Honduras!». Una respuesta que, como era de esperar, arrancó las risas y los aplausos entre el público presente en el plató de Supervivientes 2026.

La ex participante de La isla de las tentaciones 9 estaba cada vez más alterada, mientras que Alba seguía sacándola de sus casillas: «Hola, Claudia. Vale, cariño, vale, cariño». En cuanto la expulsada le dijo que, ahora que ella se ha ido de Honduras, no tiene ninguna distracción, la catalana siguió tirando de ironía: «No me ha dado tiempo a darme cuenta».

«Me mandas besos en Honduras, pero ahora estás en la misma situación que yo de división de votos. A ver si te vas a ir hoy a tu casa y te mando yo besos desde aquí», alcanzó a decir Claudia. Todo ello mientras Alba Paul continuaba lanzándole besos. Dadas las circunstancias, Sandra Barneda se vio obligada a parar los pies a la recién expulsada: «Claudia, ahora no puedes hablar, es un contra alegato. Te pido, por favor, que no hables».