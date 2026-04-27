El Jódar-Fonseca se jugó por 10 minutos: la norma de la ATP que permitió disputarlo de madrugada

El partido entre Rafa Jódar y Joao Fonseca rozó el límite de la normativa. La victoria del tenista español en el Mutua Madrid Open de este domingo estuvo marcada por un horario que estuvo cerca de cancelar el partido. Fue el quinto y último partido en la pista Manolo Santana, el segundo de la noche después del partido entre Elena Rybakina y Qinwen Zheng que obligó a que jugaran pocos minutos antes de lo que permite el reglamento.

Según indica la ATP, ningún partido puede celebrarse pasadas las 23:00 horas, siempre y cuando lo permita un supervisor en cooperación con la organización del torneo. Una medida para evitar que los circuitos se demoren hasta altas horas de la madrugada. El partido previo se demoró hasta rozar las dos horas y 21 minutos, por lo que se retrasó el Jódar-Fonseca hasta las 22:50 horas, apenas diez minutos antes.

No es la primera vez que se dan estos casos. Ya se dio otro mucho más tardío, en Acapulco 2022, en un partido entre Alexander Zverev y Jenson Brooksby con el récord de haberse jugado hasta las 4:55 de la madrugada. Una marca que superó al Open de Australia 2008 entre Lleyton Hewitt y Marcos Baghdatis, cuyo partido entre ambos terminó a las 4:34. Muy cerca también acabó en Australia 2023 entre Andry Murray y Thanasi Kokkinakis, a las 4:05.

Jódar, motivado en el Mutua Madrid Open

El español Rafa Jodar que superó la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras ganar al prometedor brasileño Joao Fonseca, en el duelo entre los dos adolescentes de más repercusión en la actualidad del tenis y aparcó por ahora la posibilidad de jugar con el número uno Jannik Sinner en cuartos de final, del que aún le separa una ronda.

El madrileño, que por primera vez está en octavos de un torneo de este rango pude enfrentarse al número uno del mundo en cuartos. No quiere pensar en ello el español que atraviesa etapas de forma fulgurante. «El siguiente partido es en octavos de final y tengo que enfocarme en eso, en el martes, partido a partido», dijo ante la posibilidad de coincidir con Sinner.

Sobre el choque con Fonseca dijo que había «sido un partido muy igualado. Ha puesto un gran nivel desde el principio y yo también», indicó. «Ha sido un partido muy equilibrado. Joao viene haciendo las cosas muy bien esta temporada y quiero desearle lo mejor porque tiene una carrera brillante por delante», aventuró el jugador de 19 años que se recuperó en el tercer set a pesar de la reacción de Fonseca en el segundo.

«Tenía que jugar mi juego en el tercer set y estoy muy contento de ese nivel. Joao es un gran jugador y sabía que tenía que realizar mi mejor juego si quería ganar y muy contento por la victoria», insistió. Una nueva rivalidad en el tenis con Joao Fonseca: «Ya veremos, el tiempo dirá. Es un partido muy igualado, de un gran nivel por parte de los dos, y ya veremos. Ahora a pensar en el siguiente partido. Me da igual, el horario lo pone la organización y me tengo que adaptar», concluyó.