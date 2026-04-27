Un virus pone en jaque al Mutua Madrid Open: «He vomitado en el baño y estoy sangrando»

Los tenistas compiten estos días contra un rival invisible en Madrid. Uno dañino en el corto plazo. Un virus pone en jaque el Mutua Madrid Open al provocar vómitos, sangrados e incluso retiradas. La más sonada, la de Iga Swiatek, que no pudo completar su partido ante Ann Li por indisposición. Se marchó de la pista entre lágrimas y posteriormente, entre ciertas medidas de precaución, explicó el motivo.

«Los últimos dos días han sido bastante terribles. Creo que tengo algún virus, así que sé que queréis vuestras respuestas, pero mejor tened cuidado», dijo a los periodistas. «En el tercer set empecé a sentirme un poco mareada y sin coordinación. No podía beber nada porque me sentía llena constantemente y la energía bajó de forma drástica», añadió.

Aunque el episodio más llamativo al ojo fue el de Coco Gauff. No llegó a retirarse del partido, pero atravesó curvas sinuosas. Tuvo que parar en pleno partido para vomitar sin ni siquiera tener tiempo para marcharse a los vestuarios. Ocurrió en la segunda manga, con 4-3 en su contra, se acercó a una papelera y vomitó dentro de ella. Tuvo varias arcadas y fue atendida por el médico que le tomó sus constantes vitales.

En cada descanso se aplicaba hielo, aunque las arcadas no desaparecieron por completo. Sin embargo, logró llevarse el partido. «No me siento muy bien, no sé cómo lo he superado. Nunca me había sentido tan mal físicamente en una pista. Entre el primer y segundo set estuve vomitando en el baño, llorando y sangrando… Ha sido, literalmente, sangre, sudor y lágrimas, pero estoy feliz por avanzar y ojalá pueda estar lista para mañana», explicó.

El virus del Mutua Madrid Open se ha cobrado más víctimas. Cojan aire. Madison Keys, Marin Cilic, Corentin Moutet, Lidumila Samsonova… El motivo podría estar en unos tacos de gambas. Jim Courier, ex jugador y ahora analista en Tennis Channel, señaló a unos tacos de gambas en mal estado como los posibles desencadenantes del virus. Sinner, de momento, se ha librado.

«No paso mucho tiempo aquí. Los días de partido vengo un poco antes, pero en los de entrenamiento llego muy tarde. Entreno y me voy, pero así hago en cada torneo. No sé si es algo que ocurre solo aquí o en general, pero puede pasar. Cuando alguien se pone enfermo, ya sabes, siempre estás bastante cerca unos de otros en los comedores y en el gimnasio, así que puede suceder», explicó el italiano.