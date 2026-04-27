Boris Becker se pone en pie ante Rafa Jódar: «España tiene otro diamante»

Rafa Jódar ya está en el puesto 34 del ranking de la ATP después de su épica victoria ante Joao Fonseca 7-6 (4), 4-6 y 6-1 en tercera ronda del Mutua Madrid Open. El tenista madrileño se llevó el duelo de talentos ante el brasileño para acceder a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid que está encumbrando a una de las mayores joyas del tenis español. Incluso Boris Becker se ha rendido al joven tenista, dejando claro que España tiene la suerte de contar con otro «diamante».

A falta de Carlos Alcaraz, Madrid está disfrutando durante estos días con un Rafa Jódar que, a sus 19 años y en sus primeros partidos como profesional, está deslumbrando en la Caja Mágica. Su última gran actuación fue en la noche del domingo, donde el tenista madrileño mostró su mejor versión para imponerse a Joao Fonseca en un partido que acabó entre vítores por la madrugada. El madrileño accedió a los octavos de final del torneo tras vencer a otra de las mayores promesas del tenis mundial.

Después de ganar su primer torneo como profesional en el ATP 250 de Marrakech, Rafa Jódar sigue haciendo historia en sus primeros días como profesional en el Mutua Madrid Open, donde ha estrenado su casillero de victorias ante top 10 tras arrasar el pasado viernes a Alex De Miñaur por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora. Con su triunfo ante Fonseca, escala hasta el puesto 34 del mundo y podría incluso ser cabeza de serie en el próximo Roland Garros, que empieza el 25 de mayo. De primeras, buscará los cuartos de Madrid ante el checo Vit Kopriva, número 66 de la ATP.

Boris Becker se rinde a Rafa Jódar

Boris Becker ha sido la última leyenda del tenis en sumarse al fenómeno Rafa Jódar. El histórico jugador alemán, ganador de seis Grand Slam, se ha deshecho en elogios hacia el joven tenista madrileño, al que ha catalogado como el nuevo diamante del tenis español. También le ha valorado positivamente por su mentalidad, serenidad y madurez.

«¡Qué talento! Me encanta su serenidad y madurez… España tiene suerte de contar con otro diamante en su equipo», dijo hace unos días la leyenda del tenis alemán sobre un Rafa Jódar que es una de las sensaciones del tenis español y mundial en sus primeros días como profesional.

En una entrevista que concedió a Eurosport en los días previos al Mutua Madrid Open, Boris Becker llegó a decir que Rafa Jódar le recuerda a Jannik Sinner, número 1 del mundo y, ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, máximo favorito para salir campeón de Madrid, Roma y Roland Garros.

«Me recuerda a Sinner, tiene un golpeo más duro, con una gran derecha. Físicamente es muy fuerte, pero creo que mentalmente es muy equilibrado. Siempre es muy consistente, y esa es una característica muy habitual de Sinner», dijo el alemán, que también dejó claro que ahora tendrá que mantener su nivel. «Tiene que mantenerse consistente. Ha tenido un par de buenas semanas, pero tiene potencial», zanjó.