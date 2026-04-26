Rafa Jódar y Joao Fonseca, los adolescentes que aspiran a discutir el duopolio de Alcaraz y Sinner

Todo sucede muy rápido en el tenis actual. A una velocidad tan vertiginosa que convierte a Alcaraz y a Sinner en veteranos a sus 22 y 24 primaveras respectivamente. Quién lo diría. La supremacía de ambos sobre el circuito desciende la lupa a partidas de nacimiento menores con potencial para discutir el duopolio. Ahí emerge la camada del 2006 con Rei Sakamoto, Budkov Kjaer, Martín Landaluce… y Rafa Jódar y Joao Fonseca, estandartes de la generación.

Ambos se enfrentan este domingo en la jornada nocturna del Mutua Madrid Open. Sesión de dos rombos en la Manolo Santana para dos adolescentes aventajados. Dos talentos precoces que han irrumpido en la élite a dos velocidades. Ambos trepidantes, pero a sus ritmos. Mientras que de Fonseca se lleva hablando dos años; Jódar apenas lleva unos meses copando las conversaciones.

El brasileño disputó todos los cuadros finales de los cuatro Grand Slams en 2025 y conquistó dos títulos, el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Basilea. Aunque su explosión ha sido algo contenida debido a las lesiones, que le merman con asiduidad, y a la figura construida a su alrededor como símbolo del tenis latinoamericano en general y del brasileño en particular, huérfano de grandes celebraciones desde Kuerten a finales del siglo XX.

Su crecimiento ha pasado por curvas, la esperada sinuosidad que suele acompañar a los precoces. Su coetáneo en la Manolo Santana ha recorrido otra carretera. Se marchó a Virginia, donde compaginó estudios y circuito universitario estadounidense. Al otro lado del Atlántico, alejado de los focos. Hasta la segunda mitad del 2025, cuando empezó a ocupar debates. Conquistó tres Challengers y se clasificó a las Next Gen Finals.

Decidió dar el salto al circuito profesional y lo que ha pasado se cuenta de carrerilla. Tomen aire. Se clasificó a la fase final del Open de Australia; ganó su primer torneo profesional -ATP 250 Marrakech-; llegó a semifinales del Conde de Godó en Barcelona y ha logrado en Madrid su primera victoria ante un top 10. Que le pregunten a De Miñaur como se las gasta el madrileño. Arriba ahora Rafa Jódar en un duelo generacional contra Fonseca.

«Es un gran amigo mío. Está jugando un tenis bellísimo muy alto nivel. Está compitiendo muy bien contra los jugadores más fuertes del mundo, creciendo y aprendiendo cada vez más. Creo que será un gran partido», vaticinó Fonseca. «La siguiente ronda contra Fonseca será dura. Intentaré prepararme bien y hacer mi juego. Si las cosas no van tan rodadas como contra De Miñaur, tendré que estar duro. Veremos qué tal va», confía Jódar.