Rafa Jódar vs Sinner en directo online | Dónde ver el partido, resultado, cómo va y última hora del Mutua Madrid Open en vivo hoy

Rafa Jódar afronta este miércoles una dura prueba de fuego en su carrera frente a Jannik Sinner, que arrancará a las 16:00 horas. La sensación del tenis español se verá las caras ni más ni menos que con el número uno del mundo, y el gran favorito al título en Madrid. La pista central de la Caja Mágica estará a reventar para ver el partido estrella de los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Como es lógico, las apuestas están en favor de Sinner, pero el de Leganés ya ha demostrado que no se arruga ante nada ni nadie. Será la primera vez desde que Jódar es profesional que se enfrentará al número uno del ranking ATP. Veremos a ver cómo está el italiano, que ayer terminó algo tocado su partido frente a Cameron Norrie, el cual ganó sin hacer demasiados sobreesfuerzos.

Rafa Jódar llega a este partido contra Jannik Sinner después de haber dejado por el camino a Jesper de Jong en primera ronda, Álex de Miñaur en segunda, Joao Fonseca en tercera y Vit Kopriva en octavos de final. Este duelo frente al de San Cándido llega en el mejor momento del tenista madrileño que, sin Alcaraz, se ha convertido en la gran esperanza del tenis español para lograr hacer grandes cosas en este torneo.

El partido se podrá seguir en directo en OKDIARIO, donde te contaremos juego a juego todo lo que suceda. Además, el partido se emitirá por televisión en el canal de Teledeporte y en Movistar Plus+.