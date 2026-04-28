Rafa Jódar no teme a Sinner: «Estoy convencido de que tendré mis oportunidades si hago las cosas bien»

Se encara el final de la tarde cuando Rafa Jódar aparece por la sala de prensa. Viene de lograr un triunfo (7-5, 6-0) de esos que recordará siempre. Ante Kopriva sella su 30ª victoria en 38 partidos que ha disputado en lo que va de año y confirma así su cita en cuartos de final ante Jannik Sinner. Palabras mayores. ‘¿Otro español?’, deberá pensar el italiano. «Partido a partido», repite el joven, de discurso marcado.

«Va a ser un partido muy duro. Intentaré dar mi mejor nivel y aprender mucho de ese partido. Lo afrontaré con la misma mentalidad que el resto de encuentros aquí. Estoy convencido de que tendré mis oportunidades si hago las cosas bien. Intento no mirar redes sociales. Si que utilizo el móvil para hablar con mis amigos y mi familia, pero trato de centrarme en el tenis, que es lo que tengo que hacer. Me gusta hablar con mis amigos y familia, pero no me fijo en lo que ocurre más allá del tenis», inició el madrileño.

Todo ha ido muy rápido para Rafa Jódar. Hace medio año se batía en el circuito universitario estadounidense y ahora pone patas arriba la Manolo Santana en Madrid. «Estuve en Estados Unidos y eso me ayudó mucho a desarrollar mi juego en pista dura. Cuando era pequeño, jugaba los torneos juveniles en tierra batida y me vino genial jugar tanto en pista dura estadounidense para desarrollar mi juego, que es vital si quieres estar entre los mejores», aseguró Jódar.

El miércoles se esperan precipitaciones en Madrid, por lo que es posible que se juegue con el techo cerrado. «No sabía la previsión de lluvia. Son condiciones externas que no se controlan. Habrá que adaptarse y estar de la mejor forma posible. Son factores que no se pueden controlar e iguales para los dos. Iré punto a punto. Si hago las cosas bien y tengo una mentalidad buena y con buen tenis, se me plantearán opciones. Hay que seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora. Hay que estar centrado más en lo que tú», expresó Rafa Jódar.

El equipo técnico del joven lo conforma su padre. Nadie más. Y así continuará siendo. «Solemos seguir la misma rutina, que está funcionando. Analizamos al rival, pero lo importante es intentar que me sienta bien en la pista y dar todo lo que tenga. Hay días que no sale un tenis tan perfecto como me gustaría, pero hay que intentar sacar los partidos con la misma mentalidad que siempre. El equipo siempre ha sido mi padre y yo, y no lo vamos a cambiar porque está funcionando. Seguirá así», finalizó.