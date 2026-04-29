Tellado retrata a Yolanda Díaz: «Decía que Cuerpo era mala persona y hoy le aplaude a brazo partido»

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha retratado este miércoles en el Congreso la hipocresía de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en referencia a la relación de esta con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Ejecutivo. Tellado ha asegurado que «no hay quien entienda» a Díaz y ha recordado que la también ministra de Trabajo, hace un año decía que Cuerpo era «una mala persona» mientras hoy está «a su lado aplaudiéndole a brazo partido».

En su primera intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Tellado ha ironizado con el viaje de Díaz a los Premios Oscar y le ha dado la «bienvenida de su viaje a Hollywood». A continuación, y tras mencionar que no sabe «qué categoría le habrá interesado más» a la líder de Sumar –ha citado mejor montaje, película de animación, maquillaje…–, el dirigente del PP ha adelantado que «no hay quien entienda» a Yolanda Díaz.

«Hace un año, decía usted que Carlos Cuerpo era una mala persona y hoy está a su lado aplaudiéndole a brazo partido», ha recordado. «¿En qué quedamos?», ha preguntado Tellado a Díaz, cuestionando si «forma parte de un Gobierno de malas personas».

Tellado se refiere a unas palabras de Yolanda Díaz, de enero de 2025, en las que la ministra de Trabajo señaló a su compañero de Gobierno. «Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día», afirmó, sobre Cuerpo.

Miguel Tellado ha continuado con el repaso a la actualidad de Yolanda Díaz y ha aseverado que la vicepresidenta segunda «ha renunciado a liderar Sumar 10 minutos antes de que la echasen». A continuación, ha levantado las risas de la bancada del PP concediendo a Díaz el «Óscar a la mejor interpretación» por ello.

«Fija discontinua como líder de Sumar, se ha quedado usted, una vez más, sin partido. Se ha cargado todos los proyectos políticos por los que ha pasado a lo largo de las últimas tres décadas, estamos deseando que acabe usted en las filas del PSOE y que haga usted su magia. Eso sí que sería un servicio a España», ha completado Tellado este miércoles en el Congreso de los Diputados.