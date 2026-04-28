Yolanda Díaz: «Fui a correr con mi hija y la gente me paraba para preguntarme por la votación del alquiler»

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que durante una salida a correr con su hija varias personas la detuvieron en la calle para preguntarle por la votación del decreto de alquiler que el Congreso de los Diputados celebra esta tarde. «Yo ayer me fui a correr con mi hija y muchas personas me pararon porque están pendientes de la votación», ha declarado Díaz, que ha añadido que entre quienes se dirigieron a ella había personas que, según sus propias palabras, le dijeron no haberle votado pero querer «un alquiler razonable».

Con ese relato como arranque, Díaz ha reclamado escuchar los argumentos de quienes vayan a votar en contra y ha deslindado al Ejecutivo de cualquier responsabilidad sobre el resultado: «No es el Gobierno de España el responsable de lo que pase esta tarde. Es responsabilidad de quien tumba este decreto, que ya ha entrado en vigor». La vicepresidenta ha concluido con un llamamiento directo: «Un mensaje de esperanza a toda la ciudadanía: no nos vamos a rendir. Hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle».

La norma que defenderá en el hemiciclo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta. La mayoría que suman PP, Vox y Junts es suficiente para rechazarlo, salvo que el Gobierno cierre un acuerdo de última hora con los independentistas catalanes. Bustinduy ha abierto en las últimas horas la puerta a concesiones fiscales a Junts a cambio de su apoyo o abstención.

La negociación ha dejado al descubierto las tensiones entre los socios de Gobierno. La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha denunciado que los socialistas han dejado a Sumar «solos» en la negociación, y ha señalado en particular a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por no haberse implicado. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado esa versión y ha asegurado que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha hablado «todos los días» con Junts para sacar el decreto adelante. «El Gobierno ha hablado y sigue hablando y negociando con todas las formaciones políticas», ha subrayado López.

El PNV se abstiene

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado la abstención de su grupo con críticas tanto a la forma como al contenido del decreto. Vaquero ha argumentado que «no se puede hacer frente a la crisis de la vivienda recurriendo reiteradamente a la figura del decreto ley», porque de esa forma «no se busca el consenso, ni el debate». Ha recordado además que las conversaciones con los grupos se han producido «a posteriori» y que los decretos leyes que han pasado a tramitarse como proyectos de ley «se han quedado en el cajón de las prórrogas eternas». En cuanto al fondo, ha calificado la norma de «enmienda a la ley de vivienda» que evidencia su fracaso al aplicar los criterios de zonas tensionadas de forma indiscriminada en todo el territorio.