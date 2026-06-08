Detenidos tres jóvenes por una violenta agresión a un octogenario en Los Palacios y Villafranca

La Guardia Civil, coordinada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ha detenido a tres jóvenes —dos de 19 años y un menor de 17— por una «violenta agresión» a un octogenario en la citada localidad hispalense.

Según ha emitido la Benemérita en una nota, los hechos ocurrieron en torno a las 7.00 horas del pasado 1 de abril en una zona céntrica del municipio palaciego de «forma injustificada» y sin conflicto previo con la víctima.

La víctima, que se dirigía a un establecimiento hostelero, fue abordada de manera sorpresiva por tres personas que, tras increparla, la derribaron y le propinaron «numerosos golpes, patadas y puñetazos», huyendo posteriormente del lugar.

A consecuencia del ataque, el ciudadano sufrió la pérdida del conocimiento y precisó auxilio inmediato por parte del vecindario. La gravedad de las lesiones sufridas hizo necesario su ingreso hospitalario.

La línea de investigación de Guardia Civil se centró en un «exhaustivo análisis de testimonio» y en el tratamiento técnico de las grabaciones de las cámaras de seguridad perimetrales. El rastreo del itinerario previo de los sospechosos desveló que procedían de un establecimiento de ocio nocturno, imágenes en las que se pudo observar a los implicados portando una botella de óxido nitroso, sustancia de uso recreativo vinculada a la alteración de la conducta y de la percepción.

Tras lograr la plena identificación y localización de los presuntos autores, estos reconocieron la autoría de los hechos ante la Guardia Civil, manifestando que la agresión se produjo sin que mediase ningún tipo de conflicto previo con la víctima.

La investigación ha concluido con el total esclarecimiento de los hechos, la plena identificación de los supuestos agresores y la puesta a disposición judicial competente y de la Fiscalía de Menores de los tres detenidos.