El alcalde de Villablino (León), Mario Rivas, se ha acogido al aforamiento conseguido en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo en Castilla y León para no declarar este lunes ante el juzgado de Ponferrada que le citó como investigado. Rivas está imputado por un presunto tráfico de influencias y nuevo procurador del PSOE en León tras dichos comicios.

OKDIARIO ya alertó de que Rivas había sido colocado como número dos de la lista del PSOE por León para las elecciones regionales del 15 de marzo de 2026. Y en aquella jornada electoral, consiguió el escaño detrás del que se refugia ahora para no prestar declaración ante la instructora.

El pasado 17 de abril, su defensa presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León), comunicando que había adquirido la condición de aforado al haber tomado posesión como procurador de las Cortes de Castilla y León el 14 de abril de 2026, solicitando «expresamente que se dejara sin efecto su declaración y que la causa se remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».

El Juzgado, a través del letrado de la Administración de Justicia y mediante diligencia de ordenación de 24 de abril de 2026, suspendió la declaración de Rivas señalada para este lunes y dio traslado a la jueza instructora para «resolver sobre la inhibición por pérdida objetiva de competencia».

Para la acusación, con esta decisión, «no se ha desmontado ninguna de las piezas nucleares del caso». «No ha aparecido el justificante de pago privado anunciado durante meses, no se ha explicado el correo institucional del técnico, no se ha aclarado el albarán municipal ni el informe del interventor», precisan tales fuentes consultadas por OKDIARIO. «Lo único que se ha conseguido, por ahora, es aplazar una declaración que era relevante y comprometida», añaden.

«No estamos ante una exoneración, sino ante una maniobra de último minuto para ganar tiempo y evitar responder en sede judicial ordinaria sobre una cadena documental que sigue sin explicación convincente», remarcan las mismas fuentes.

Sin embargo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, viene defendiendo desde 2014 suprimir el aforamiento, como al que se acoge ahora Mario Rivas, que también ostenta la Secretaría de Transición Justa de la Ejecutiva regional socialista que encabeza Carlos Martínez.

El presidente del Gobierno publicó en redes sociales su apuesta por «el fin del aforamiento de los cargos públicos». Asimismo, Sánchez prometió en 2016 -estando en la oposición- «terminar con los aforamientos de diputados y senadores, no sólo en el Congreso y el Senado, sino también en los parlamentos autonómicos», como el que alega Mario Rivas tras los últimos comicios regionales. El alcalde de Villablino no era procurador con anterioridad a las elecciones del pasado 15-M.

De igual modo, siendo ya presidente, el jefe del Ejecutivo afirmó que llevaría al Congreso de los Diputados una reforma de la Constitución para «acabar con los aforamientos». Una medida, según argumentó, pensada para ofrecer a los ciudadanos «una señal relevante, inequívoca, de ejemplaridad, solidaridad y empatía».

Tráfico de influencias

En el caso del alcalde de Villablino, según la denuncia presentada en 2023, el regidor del PSOE de León habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de dos carteles de metal cortados a láser (con sus distintas dimensiones) con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán que reproduce este periódico es el 9 de julio de 2021.

La empresa Lasercor SL señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Albarán del pedido con el CIF/NIF del Ayuntamiento de Villablino (León)

Como publicó OKDIARIO en marzo de 2025, este periódico tuvo acceso a uno de esos albaranes de la empresa y no aparece el nombre del hermano del alcalde, sino el NIF/CIF del Ayuntamiento de Villablino, que figura como cliente y como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Asimismo, este medio publicó una hoja de fabricación de este pedido donde reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También podía leerse aquí que este encargo fue «pagado por transferencia». Y en las condiciones de pago decía: «Contado por adelantado». Además, en dicha denuncia se aporta un correo electrónico donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma».