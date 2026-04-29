Lara Ferreiro, psicóloga, analiza el fenómeno de la infanta Sofía entre la Gen Z: «Es la antiinfluencer perfecta»

Mientras muchas figuras públicas construyen su popularidad a golpe de stories, campañas y algoritmos, la infanta Sofía cumple 19 años este 29 de abril consolidando un atractivo completamente distinto: el de quien genera fascinación precisamente por no mostrarlo todo. Lejos de grandes celebraciones palaciegas, la benjamina de los Reyes Felipe VI y Letizia soplará las velas en Lisboa, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el exclusivo Forward College. Allí, según la tradición universitaria, compartirá un picnic en los jardines del campus con pizzas, tartas caseras y magdalenas junto a sus compañeros. Una escena más propia de cualquier estudiante europea que de una integrante de la realeza española.

Y quizá ahí resida buena parte de su magnetismo. En plena era de influencers hiperexpuestas, Sofía se ha convertido para muchos jóvenes en una figura aspiracional distinta: royal, sí, pero también reconocible, discreta y aparentemente real. «La Generación Z consume más de cuatro horas diarias de redes sociales y, precisamente por esa saturación, busca cada vez más figuras que transmitan autenticidad percibida», explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora de Ni un capullo más a COOL. «Sofía conecta porque representa justo lo contrario al exceso digital: misterio, naturalidad y cercanía emocional».

El poder psicológico del misterio

Para Ferreiro, el fenómeno Sofía responde a varios principios psicológicos muy definidos. Uno de los más importantes es el llamado «principio de escasez», formulado por Robert Cialdini, según el cual aquello menos accesible resulta automáticamente más valioso. «Sabemos mucho menos de Sofía que de la princesa Leonor. Esa menor exposición incrementa el deseo de conocerla. En una generación acostumbrada a acceder a cada detalle de influencers y celebridades, su privacidad genera un potente efecto de fascinación», señala la experta.

La ecuación funciona especialmente bien entre una audiencia joven que vive conectada, pero que también empieza a mostrar signos de fatiga frente a la sobreexposición. Sofía, en ese sentido, encarna una rara avis: forma parte de una de las instituciones más visibles del país, pero mantiene intacta una cierta aura de inaccesibilidad. No tiene redes públicas, no monetiza su imagen, no protagoniza campañas comerciales y sus apariciones institucionales son mucho más limitadas que las de su hermana mayor. Eso la convierte, paradójicamente, en objeto de conversación constante.

La «antiinfluencer royal»

Frente a los códigos aspiracionales tradicionales, basados en lujo evidente y perfección inalcanzable, Sofía proyecta una imagen mucho más alineada con las nuevas sensibilidades estéticas de la Generación Z: lujo silencioso, espontaneidad y cero diva. «Sofía representa el ideal antidiva», apunta Ferreiro. «Es privilegiada, pero transmite cercanía. No parece rígida ni artificial. Su lenguaje corporal, su sonrisa y su naturalidad generan identificación».

Además, su estilo, menos encorsetado que el de Leonor, y su actitud relajada han contribuido a reforzar esa percepción. Mientras la princesa de Asturias simboliza el deber, la perfección institucional y la responsabilidad histórica, Sofía aparece como la hermana más libre, emocional y humana. «Leonor representa la excelencia y la responsabilidad; Sofía, la espontaneidad y la conexión emocional. Esa diferencia genera una polarización incluso entre los jóvenes: Team Leonor o Team Sofía», explica Ferreiro.

La segunda hija como símbolo generacional

Otro elemento clave de la infanta Sofía es su posición dentro de la narrativa familiar: Sofía no será reina. Y eso, lejos de restarle interés, la humaniza. «Muchas personas conectan con el rol de la segunda hija, la menos protagonista, la que vive más a la sombra. Psicológicamente, esto despierta empatía», sostiene la psicóloga. «Sofía rompe el posible síndrome de la segundona porque proyecta seguridad, autenticidad y una identidad propia».

Para una generación profundamente centrada en la construcción personal y la búsqueda de identidad, esta posición resulta especialmente poderosa. Sofía simboliza una feminidad menos institucionalizada, más abierta y más cercana a las incertidumbres propias de cualquier joven de 19 años. Además, su formación internacional también refuerza ese relato. Tras graduarse en el UWC Atlantic College de Gales, Sofía inició una experiencia universitaria itinerante entre Lisboa, París y Berlín. Un recorrido académico cosmopolita que combina privilegio y modernidad, pero que al mismo tiempo la sitúa en escenarios cotidianos reconocibles para miles de jóvenes europeos.

Celebrar cumpleaños compartidos con pizzas en el campus o preparar exámenes finales ayuda a consolidar una imagen muy eficaz: la de una princesa contemporánea integrada en experiencias comunes. «Existe una fantasía aspiracional sana», analiza Ferreiro. «Es infanta, pero también parece una chica normal. Ese equilibrio entre lo extraordinario y lo cotidiano es psicológicamente muy atractivo».

Humanizar la monarquía en tiempos digitales

En un contexto en el que las nuevas generaciones suelen mostrarse más críticas con las instituciones tradicionales, figuras como Sofía y Leonor representan un valor estratégico para la Corona. Las encuestas reflejan que muchos jóvenes mantienen posturas más escépticas hacia la monarquía que generaciones anteriores, pero muestran una percepción significativamente más positiva hacia sus integrantes más jóvenes. Y Sofía, especialmente, actúa como puente emocional.

Su imagen reduce distancia simbólica y ofrece una versión más amable, moderna y relatable de la institución. «La Generación Z busca referentes excepcionales, pero humanos. Sofía cumple perfectamente ese perfil: pertenece a la realeza, pero parece emocionalmente accesible», resume Ferreiro.

El fenómeno Sofía: menos exposición, más deseo

En la lógica digital actual, donde la visibilidad suele traducirse en relevancia, la infanta demuestra una dinámica distinta: la fascinación también puede construirse desde la discreción. Su caso confirma que, para una generación sobresaturada de contenido, el misterio sigue siendo uno de los activos más poderosos. No necesita ser influencer para despertar interés. De hecho, su fuerza parece residir precisamente en no serlo.

Con 19 años, Sofía de Borbón se perfila así como una nueva clase de icono juvenil: una figura que combina privilegio, autenticidad y escasez emocional en una fórmula inesperadamente eficaz. En una era donde todos muestran demasiado, Sofía fascina porque todavía guarda algo por descubrir.