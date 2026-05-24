Estos son los regalos de las revistas en el mes de junio de 2026: desde bolsos de playa hasta cremas solares

Con la llegada de uno de los meses estivales, las revistas también se llenan de enseres que saben a mar, sol y playa. Bolsos, cremas solares, gafas de sol… son algunos de los regalos de las revistas en el mes de junio de 2026. ¡No te los pierdas!

Debemos indicar que de momento sabemos algunos de los principales regalos y promociones que se avecinan para junio, pero no todos, algunas revistas lo dejan para esta semana que viene y otras esperan al efecto sorpresa para que vayas a comprarlas y te encuentres algunos de los productos que habían pensado ya comprar por tu cuenta, con la ventaja que ahora lo obtendrás gratis con tu revista favorita. Vamos a ver algunos de ellos.

Los regalos de las revistas en el mes de junio de 2026

Cremas solares y belleza

Como es tradición y mucho más en estas fechas, la gran parte de las revistas tienen cremas solares y regalos relacionados con la piel gracias a la nueva temporada estival que ya llega.

Es el caso de la revista Instyle, que ya ha publicado que va a obsequiarnos con una crema solar facial de la firma Nuxe. Tiene máxima protección SPF 50 y nos va a servir desde este momento para un dia de playa o piscina cuando estemos bajo el sol.

Mientras que la revista Telva piensa en nosotras para poder cuidar la piel no solo ahora sino durante todo el año. en este caso, ofrecerá el serum Cellular Recovery, de Alma Secret, concretamente el sérum Cellular Recovery.

En la edición de bolsillo de Telva, formato más pequeño, tienes otro obsequio, puesto que estas ediciones suelen ser distintas. En este caso, para junio está la crema solar facial fluida SPF 50+ de Segle Clinical.

Mientras que otras fuentes apuntan que en la edición pocket de esta misma revista, sus regalos es algo distintos, va a venir con la fantástica leche corporal Monoi de Tahití de Yves Rocher o Lip Balm Segle. Así puedes elegir el que más te guste o bien el que ya quede o sobre en las librerías o kioskos.

Woman es otra de las revistas que también ofrecerá belleza. Concretamente para la edición de junio nos espera el Glaze Craze Serum Labial, de Laneige. Es fantástico porque además solo lo puedes encontrar en Sephora, así que ya puedes obtener uno de ellos.

Su edición pocket o de bolsillo lleva un regalo distinto. Recordemos que esta edición es más pequeña, llevable y su precio es también más reducido. En este caso, el regalo es el Liquid eyeshadow de Magic Studio.

La revista Fashion viene en junio con el eyeliner negro mate de 3INA, una perfecta opción para maquillarte durante este verano.

Bolsos y más

Si estás buscando un bolso veraniego, entonces espérate a adquirir el de la revista Clara, cuando compres su último número de junio. Porque de regalo vendrá con un bolso De La Mur Line, será un accesorio perfecto para la temporada estival. Con un estampado de flores, es todo lo que necesitas para dejar la toalla, el bañador y las llaves, y poco más para poder bajar a la playa con elegancia.

Es tiempo de ir con gafas de sol, Harper’s Bazar tiene las más bonitas. Esta revista viene en junio con gafas de verano en tres modelos para poder elegir, Audrey, Hailey o Carolyn.

Para cuidar los dientes

En este caso hay que destacar a la revista Marie Claire, que cuando salga a la venta vendrá con la crema dental PHB So Balanced. Realmente vale la pena probar esta crema dental para dejar tus dientes siempre perfectos.

Es el mismo regalo que verás para la revista Mia, puesto que ambas son de la misma editorial.

Algunas revistas todavía no han anunciado sus regalos para el mes de junio. Es el caso de Vogue, cuando pasa esto muchas revistas suelen repetir los mismos productos que el mes pasado.

Podría ser el cosmético facial de Patyka, Photoderm Bioderma o algún otro que esté relacionado con la piel. La revista Cosmopolitan tampoco ha dado a conocer todavía sus regalos.

Precios algo más altos con regalos

Algunas revistas mantienen sus precios con sus regalos, pero otras los suben si te quedas el regalo porque puede ser una crema facial algo cara que te dejan por menos precio si compras revista + regalo, algo a tener en cuenta porque de otra forma el regalo por separado, si lo obtienes por tu cuenta, va a ser complicado comprarlos a estos precios.