ELYELLA lanza “Cuándo cerrar”, su single más personal interpretado por Iván Ferreiro, y anuncia su segundo disco, “Lo más importante”

La propuesta artística de ELYELLA rompe fronteras con “Cuándo cerrar”, un medio tiempo en el que el dúo explora nuevos sonidos y territorios al tiempo que mantiene su esencia. Una canción que cuenta además con la voz única y desgarradora de Iván Ferreiro, uno de los artistas más respetados de la música en español. El single, editado a través del sello Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Por otro lado, ELYELLA ha anunciado el título de su segundo disco, “Lo más importante”, que editará el 24 de octubre y del que descubre ahora todas sus colaboraciones y tracklist. La próxima semana ya se podrá reservar la edición especial firmada álbum en formato vinilo en la tienda online de Vanana Records.

En “Cuándo cerrar” encontramos un corte introspectivo que invita a parar, soltar y reconectar con lo que nos hace bien. Un himno a la vida y a la liberación donde la nostalgia se transforma en fuerza. La idea de que Iván Ferreiro la cantara surgió en sus cabezas de forma natural. “Nadie como él para transmitir lo que cuenta una canción tan personal como esta en la que queríamos hablar de lo importante que es saber cuándo parar, cuándo hay que tomar una decisión sobre algo que no te gusta o no te sienta bien para salir de una encrucijada para sanar”, declara ELYELLA.

De esta forma, Iván Ferreiro se suma a uno de los proyectos más sólidos y diferentes de la actualidad que culminará el mejor momento de su trayectoria con la publicación de su segundo disco, “Lo más importante”. Un álbum creado por ELYELLA que incluirá los adelantos en los que han colaborado artistas como Lori Meyers (“Tenemos la respuesta”), Siloé (“Podemos vencer”), Besmaya (“Lo bien que suenas”), Elem (“Nadie lo podrá cambiar”), La La Love You (“Que nada nos pare”) o el citado Iván Ferreiro (“Cuándo cerrar”). Ahora, ELLA y MØNØ desvelan el resto de intérpretes a los que han querido invitar y entre los que se encuentran Love of Lesbian (“Tu Nombre”), Suu (“Me falta tu voz”), Merino (“Muchas vidas por vivir”) o la mexicana Kaia Lana (“Nunca más”). Un plantel de lujo que demuestra cómo el potencial del imaginario de ELYELLA es capaz de reunir a muchos de los artistas consagrados y emergentes más interesantes del momento.

Por otro lado, el dúo continúa presentando sus nuevas canciones en una gira que está recorriendo los mejores festivales del país. Además, su arrollador show descargará toda su energía en Madrid con una doble cita en La Riviera. Tras agotar todas las entradas para el 18 de octubre, ELYELLA anunció recientemente una segunda fecha que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre para celebrar el 15º aniversario de su carrera y presentar “Lo más importante”. Las últimas entradas están a la venta en Ticketmaster.

“Cuándo cerrar” de ELYELLA junto a Iván Ferreiro —editada por Vanana Records— ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción, compuesta por ELYELLA junto a Borja Navarro y Pau Paredes, ha sido coproducida por ELYELLA y Pau Paredes, quien la ha mezclado en Fluxus Studio. La masterización ha corrido a cargo de David Kutch en The Mastering Palace en Nueva York. La ilustración de la portada es obra de Be Fernández, artista visual responsable del arte del nuevo disco de ELYELLA.

Hay que saber cuándo cerrar, darle una salida.