Tamara Falcó adelanta el verano en Ibiza: la escapada junto a Íñigo Onieva y su suegra con un look ‘boho’ perfecto

Cuando se habla de referentes de estilo, el nombre de Tamara Falcó siempre aparece sobre la mesa. La marquesa de Griñón lleva años demostrando que domina el arte de vestir bien y, ahora que el verano empieza a asomar definitivamente, ha vuelto a dar una lección de estilo desde uno de sus destinos favoritos: Ibiza. Porque sí, el entretiempo ya empieza a sobrar y la hija de Isabel Preysler acaba de dejarnos el look boho definitivo que vamos a querer copiar durante los próximos meses.

Lejos todavía del desembarco masivo de turistas, yates y celebridades internacionales, Tamara Falcó ha aprovechado estos días para escaparse a la isla pitiusa junto a Íñigo Onieva y su suegra, Carolina Molas. Una Ibiza todavía tranquila, de aguas cristalinas y ambiente relajado, que dentro de muy poco volverá a llenarse de nombres habituales como Jeff Bezos o Leonardo DiCaprio.

Y, como no podía ser de otra manera, Tamara ha conectado completamente con la esencia de la isla a través de su estilismo. La base del look es el color más representativo de Ibiza: el blanco. Fresco, elegante y perfecto para combatir las altas temperaturas. Especialmente cuando aparece en tejidos ligeros como el lino o el algodón, capaces de elevar cualquier conjunto con un aire relajado y sofisticado al mismo tiempo.

La pieza estrella del outfit es, sin duda, un espectacular caftán largo de inspiración bohemia. Confeccionado en un tejido ligero y adornado con bordados en tonos rojos y verdes, el diseño tiene ese equilibrio perfecto entre lujo silencioso y estética hippie chic que tanto triunfa cada verano en la isla. Además, las mangas francesas ligeramente abullonadas aportan ese toque romántico que convierte un look sencillo en uno completamente aspiracional.

Aunque la marquesa de Griñón no ha revelado la firma exacta del diseño, todo apunta a que podría encajar perfectamente dentro del universo de Antik Batik, especialmente en la colección cápsula vinculada a Eugenia Martínez de Irujo, donde el espíritu boho y mediterráneo son protagonistas absolutos.

Debajo del caftán, Tamara apuesta por otro básico infalible del verano: camiseta blanca y pantalón fluido bordado. Aquí está uno de los detalles más interesantes del estilismo. Aunque los estampados son diferentes, ambos juegan en la misma gama cromática, algo que aporta armonía visual y evita que el conjunto resulte excesivo.

Pero si hay algo que termina de elevar el look son los complementos. Y aquí Tamara Falcó vuelve a demostrar por qué siempre está entre las mejor vestidas. Nada de plata. La socialité apuesta por joyería dorada, mucho más favorecedora con este tipo de estilismos ibicencos y capaz de aportar luz y sofisticación. Lleva varios collares superpuestos, incluyendo una medalla de la Virgen y otro con forma de pez, además de un brazalete XL que aporta muchísima personalidad.

El toque final llega con unas gafas de sol de montura dorada y detalles de cuero entrelazado que terminan de construir esa imagen relajada, elegante y muy old money que tanto está triunfando este verano.

En definitiva, Tamara Falcó vuelve a demostrar que no hace falta recurrir a extravagancias para firmar uno de los grandes lookazos del verano. A veces basta con lino blanco, buenos accesorios y entender perfectamente el espíritu de Ibiza.