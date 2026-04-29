Arroz a la cubana con Thermomix: receta completa con salsa de tomate casera

El arroz a la cubana con Thermomix es de esos platos que nunca fallan. Sencillo, rápido y con ingredientes que casi siempre tienes por casa. Pero cuando lo haces bien, con una buena salsa de tomate casera, cambia bastante la cosa. Pasa de ser un plato básico a algo que apetece repetir.

Y sí, con Thermomix se vuelve todavía más cómodo. No es que antes fuera difícil, pero aquí todo queda más controlado.

Ingredientes para arroz a la cubana Thermomix

Para el arroz:

300 g de arroz

800 ml de agua

1 diente de ajo

20 g de aceite de oliva

Sal

Para la salsa de tomate casera:

500 g de tomate triturado (natural o en conserva)

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

30 g de aceite de oliva

1 cucharadita de azúcar

Sal

Para acompañar:

4 huevos

2 plátanos maduros (opcional, pero muy típico)

Cómo hacer arroz a la cubana con Thermomix

Vamos por partes, que aunque es una receta sencilla, tiene varios pasos.

En primer lugar, prepara la salsa. Pon la cebolla y el ajo en el vaso y tritura unos segundos. Añade el aceite y sofríe durante 7-8 minutos. Este paso es importante. Si la base está bien hecha, la salsa mejora mucho. Incorpora el tomate triturado, la sal y el azúcar. Programa unos 20 minutos a temperatura varoma. Sin cubilete, para que evapore bien. Así consigues una salsa de tomate casera Thermomix con más sabor y textura. Mientras se hace la salsa, puedes ir con el arroz. Limpia el vaso y añade el agua, el ajo, el aceite y la sal. Coloca el cestillo con el arroz dentro y programa unos 15-18 minutos a temperatura varoma. Remueve un poco a mitad de cocción para que quede suelto. Cuando termine, reserva el arroz.

El toque final: huevo y plátano

Fríe los huevos en sartén con cuidado de que la yema quede líquida. Es parte de la gracia del plato. Si usas plátano, córtalo a lo largo y dóralo en la sartén. No hace falta complicarse. Vuelta y vuelta. Este detalle no es obligatorio, pero le da ese punto dulce que contrasta con el tomate.

Cómo montar el plato

No tiene mucha ciencia, pero hay formas de hacerlo más apetecible.

Coloca una base de arroz, añade la salsa de tomate por encima y termina con el huevo. El plátano al lado.

y termina con el huevo. El plátano al lado. También puedes usar un molde para el arroz y que quede más presentable. No cambia el sabor, pero sí la pinta.

Trucos que ayudan

Hay pequeños detalles que merece la pena tener en cuenta.

No te saltes el azúcar en la salsa. No es para endulzar, es para corregir la acidez del tomate.

en la salsa. No es para endulzar, es para corregir la acidez del tomate. Usa un buen tomate triturado . Se nota mucho.

. Se nota mucho. No cocines demasiado el arroz . Si te pasas, se apelmaza.

. Si te pasas, se apelmaza. Y uno más: si quieres más sabor, añade una hoja de laurel a la salsa. No es obligatorio, pero encaja.

Variaciones que puedes probar

Este plato tiene mil versiones.

Puedes añadir carne picada a la salsa y hacerlo más completo. O incorporar salchichas, como hacen en algunas casas.

y hacerlo más completo. O incorporar salchichas, como hacen en algunas casas. También puedes hacer una versión más ligera usando menos aceite o cocinando el huevo a la plancha.

usando menos aceite o cocinando el huevo a la plancha. Incluso hay quien cambia el arroz blanco por integral. Tarda más, pero es otra opción.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 550-650 calorías por ración (dependiendo del aceite y el huevo)

Tipo de cocina: casera / española

Tipo de comida: plato principal