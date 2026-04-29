Aldama afirma que le acusaron de estar «pisando a Zapatero» en Venezuela y que Koldo respondió: «Que le den por culo»

Víctor de Aldama ha afirmado este miércoles en el Tribunal Supremo que le acusaron de estar «pisando» a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, en Venezuela. El empresario acusado en el caso de corrupción que rodea al PSOE ha declarado que Koldo García, tras conocer la situación, dijo: «Que le den por culo a ZP».

«Estamos en julio, empezamos a tener llamadas, en este caso yo, por parte del Gobierno de Maduro, en el que se me dice, de alguna manera, que qué está haciendo el Gobierno de España», ha relatado Aldama en el Supremo. A continuación, el empresario recalca que se ha «saltado una parte» que cree que es importante. «Yo tengo, con una persona que se llama Manuel Fajardo, en Venezuela, un encuentro un poco desagradable y en el que me dice que qué estoy haciendo yo, como enviado a Venezuela, por parte del Gobierno de España, pisando al señor José Luis Rodríguez Zapatero», cuenta.

De Aldama también ha explicado que responde a Fajardo que no está «pisando a nadie», y que «no es una guerra» suya. «Si tenéis algún problema, habladlo con quien tengáis que hablarlo y dirigiros a quien tengáis que dirigiros, no a mí», cuenta el empresario que sucedió.

«Esto se lo traslado a Koldo y sobre todo se lo traslado a José Luis Ábalos, a lo que Koldo me dice, a su manera, ‘que le den por culo a ZP», ha proseguido Víctor de Aldama, quien ha especificado que Ábalos también le aclaró que no hiciera «ni caso» y que se trataba de «algo que lo tendrá que hablar quien lo tiene que hablar con él», en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la Fiscalía Anticorrupción han preguntado a Víctor de Aldama por sus relaciones en Venezuela, a lo que el empresario se ha justificado en sus negocios inmobiliarios y de fútbol. Además, ha fechado en 2014, «cuando no había llegado el Gobierno actual ni Koldo», su incidencia en el país latinoamericano. «Tengo las mismas relaciones en Venezuela, por no decir que algo más altas, porque entonces ya hablaba con Delcy Rodríguez», ha añadido De Aldama en su declaración.