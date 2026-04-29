Vox insiste en la derogación de la Ley balear de Normalización Lingüística el día que cumple 40 años

La Ley de Normalización Lingüística de Baleares cumple este miércoles 40 años desde su aprobación con un amplio consenso político en las Islas. La norma fue impulsada por el Partido Popular de Gabriel Cañellas. Durante la jornada se van encadenando voces de defensa y de ataque a la ley de protección del catalán en el archipiélago.

El diputado de Vox por Baleares en el Congreso de los Diputados, Jorge Campos, ha publicado un manifiesto en sus redes sociales exigiendo su derogación: «Los que defendemos la libertad en la utilización del español y el balear (mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense) en la enseñanza y en la administración, tenemos la obligación de conseguir la derogación de la Ley de Normalización Lingüística, por obsoleta, totalitaria y contraria al sentir mayoritario de la sociedad balear, que, de hecho, la ha rechazado».

Entre otros aspectos, Campos critica el derroche de dinero público invertido en ella: «Lo que ha logrado esta ley de ingeniería lingüística y social, 40 años después, y cientos de millones de euros públicos después, ha sido imponer una lengua de laboratorio en la esfera pública, impedir la libre elección de lengua e intentar acabar con la identidad cultural balear, incluyéndonos en un inventado ámbito cultural catalán».

En el texto, el diputado de Vox subraya la poca influencia de la ley en la calle: «40 años después, la gente en la calle sigue hablando lo que le da la gana, mayoritariamente en español, porque así lo quieren. Por tanto, ésta es una ley de anormalización lingüística, porque lo que es normal en la calle no lo es en la administración, donde predomina el catalán».

En el otro lado de la balanza se ha pronunciado la ex presidenta balear, la socialista Francina Armengol, para denunciar que el catalán está «amenazado» en las Islas: «El catalán continúa vivo, pero también amenazado». A su juicio, el Govern balear lo va «arrinconando cada vez más» y «debilita» su presencia en las instituciones, en la educación y en el espacio público.