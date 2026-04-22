Vox se desmarca de la celebración del 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística balear de 1986

Vox ha denunciado hoy la decisión del Partido Popular de participar en el acto institucional propuesto por PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos para conmemorar el 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística de 1986.

La iniciativa de la izquierda plantea organizar un acto en el Parlament balear con representantes de la sociedad civil, académica y política para, en palabras de los propios firmantes, «poner en valor la vigencia de la norma y reafirmar el compromiso institucional con la defensa y promoción de la lengua catalana». El PP ha aceptado participar.

Para Vox, la Ley 3/1986 no es un patrimonio neutral de todos los baleares, sino el instrumento con el que durante cuatro décadas se ha impuesto el catalán como lengua vehicular obligatoria en la enseñanza, se ha discriminado a los castellanohablantes en la función pública y se ha avanzado hacia el marco ideológico de los inexistentes Països Catalans.

La posición de Vox es su derogación y sustitución por una ley que garantice la libre elección de lengua y los derechos de todos los hablantes. Algo que ya dejó claro el presidente de Vox en Baleares, Gabriel le Senne, en la entrevista concedida en exclusiva a OKBALEARES.

«El PP lleva meses diciéndoles a sus votantes que defiende el bilingüismo real. Y ahora Prohens va a sentarse con los mismos partidos que han convertido las aulas baleares en trincheras lingüísticas y que llaman justicia histórica a 40 años de discriminación institucionalizada. Esto no es una sorpresa: es un patrón. El PP siempre acaba cediendo», ha señalado Manuela Cañadas, portavoz del Grupo Parlamentario VOX Baleares.

Vox no participará en el acto. «Hay cosas que no se celebran. Se derogan», ha concluido Cañadas.

El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares data la Ley 3/1986 de Normalización Lingüística en el 29 de abril de 1986.