Vox Baleares planta al PSOE en el Día de la Constitución: «Ni un balón de oxígeno a la mafia socialista»

Este sábado, el Palacio de La Almudaina será testigo de un espectáculo curioso: un acto institucional del Día de la Constitución sin la presencia de Vox Baleares, que ha decidido que aplaudir al PSOE es simplemente demasiado arriesgado para su sensibilidad democrática.

En un comunicado que combina indignación, épica y dosis de espectáculo, la formación liderada por Gabriel Le Senne ha anunciado que ninguno de sus cargos electos asistirá al evento organizado por la Delegación del Gobierno. ¿El motivo? Según Vox, el PSOE «se ha dedicado a pisotear la Constitución y los derechos de los españoles» y no merece ni un solo gesto de cortesía institucional.

Los mensajes del partido no dejan lugar a dudas: el Gobierno es una «banda de corruptos y mafiosos» y participar en sus actos sería ofrecerles un «balón de oxígeno». Vox promete, eso sí, seguir cumpliendo con su deber en otras convocatorias, siempre que estas no tengan la impudicia de involucrar a los socialistas.

Con una mezcla de solemnidad y dramatismo, la formación denuncia una «corrupción moral, política y económica» que hace imposible la normalidad institucional. Incluso llega a recalcar que, mientras ellos se abstienen, el presidente del Parlament y el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca sí acudirán, porque alguien tiene que representar a los ciudadano aunque sea en solitario.

El mensaje final de Vox es contundente y, por supuesto, cargado de sarcasmo velado: su lucha por la unidad de España continuará «en las instituciones, los tribunales y las calles» frente a los supuestos «atropellos» del Gobierno. Y mientras tanto, La Almudaina tendrá un asiento vacío donde la indignación y el drama político se dan la mano.