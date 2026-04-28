Jorge Campos (Vox) carga contra el sistema de protección al menor en España: «Es un entramado criminal». Así se ha expresado en el debate en el pleno del Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Civil para la protección de los menores tutelados en situación de desamparo planteada por Vox.

Una iniciativa parlamentaria que plantea, entre otras cuestiones, reformar el sistema de protección de menores para que las decisiones de desamparo, tutela, acogimiento o adopción dependan de un juez y no solo de la administración pública.

Campos ha cargado contra la legislación actual «que permite que un trabajador de los servicios sociales pueda llevarse a los niños sin la autorización de un juez a través de las declaraciones de desamparo».

Esta situación, ha explicado, abre la puerta a hechos que se sitúan al margen de lo correcto: «La ministra socialista Celaá dijo que los hijos no eran de sus padres, eran del Estado», ha recordado el diputado.

Campos ha sostenido que el sistema de protección de menores en España «no protege al menor, sino que parece una trama criminal de secuestro, explotación y malversación de caudales públicos».

«Son más de 1.100 los menores tutelados por las autonomías los que han denunciado abusos sexuales desde 2019», ha lamentado Campos, que se ha preguntado de quién es la responsabilidad de que esto ocurra. «La responsabilidad debe recaer en los gobiernos y en la administración pública».

Además, ha puesto el foco en «el negocio» de las diferentes fundaciones y ONGs que se lucran de esta situación. «En España contamos con 52.000 niños tutelados aproximadamente. El coste de cada menor tutelado es, de media, de 7.000 euros al mes. El coste es el doble de lo que nos costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra. En Ibiza el coste de cada niño es de hasta 9.800 euros. ¿Dónde va ese dinero?

«¿Quién se está forrando?», se ha preguntado el diputado balear de Vox. «Yo se lo digo, todo un entramado institucional y corrupto», ha afirmado.

Finalmente, ha recordado que bajo el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol «se hizo todo lo posible para ocultar el escándalo de las menores tuteladas prostituidas». «Se nos acusó de crear el problema por denunciarlo. Intentaron que firmáramos un pacto de silencio para no seguir denunciando los continuos casos de abusos que salían a la luz. Las señorías de la izquierda no quisieron investigar», ha denunciado.

Hay que recordar que, pese a un informe de la misión europea que denunció la falta de controles en Baleares para evitar las fugas y desapariciones de menores tuteladas por la administración, deficiencias en la seguridad de los centros y falta de transparencia y coordinación, Armengol no solo rechazó la pasada legislatura abrir una investigación, sino que ni tan siquiera dio explicaciones de los numerosos casos denunciados.