Prohens y los Consells piden a la ministra Rego acelerar la repatriación de los menas llegados al archipiélago

El Govern y los consells insulares han reclamado este jueves a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que se active una contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores migrantes y que se acelere la repatriación de los menores que llegan al archipiélago que tienen contacto permanente con sus familias.

Lo ha explicado la presidenta en rueda de prensa tras reunirse en el Consolat con la ministra, la consellera de Familias, Asuntos Sociales y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, y los presidentes de los consells insulares.

Prohens ha valorado el tono y la receptividad de la ministra y ha afirmado que se va «con una foto más exacta de la realidad de Baleares». Asimismo, ha trasladado a la ministra la «situación límite» que vive actualmente el sistema de protección de menores en las Islas, en un contexto marcado por la presión migratoria de los últimos años.

En la actualidad, ha recordado Prohens, Baleares acoge a 733 menores migrantes no acompañados, lo que representa alrededor de dos tercios del total de menores tutelados en las islas.

Esta cifra supone 327 menores por encima de la capacidad ordinaria de acogida asignada por el Estado, superando en más de un 80 por ciento dicha capacidad y alcanzando niveles de sobreocupación del 1.000 por ciento en las plazas específicas para menores migrantes.

«No hay contingencia a la carta»

La ministra, por su parte, se ha mostrado contundente al responder que «no hay una contingencia a la carta» y ha reivindicado que el decreto 2/2025 que determina los repartos es «una historia de éxito que está funcionando bien y que se elaboró para abordar un fenómeno dinámico».

Rego ha calificado en todo caso como «curioso» que Baleares critique el decreto pero quiera acogerse a él. La ministra ha asegurado que «entiende» las circunstancias de Baleares, pero ha defendido la necesidad de contar con indicadores objetivos que determinen los repartos en igualdad de condiciones. «No es razonable que cada territorio se evalúe y diga si está saturado o no», ha concluido.

La ministra de Infancia y Juventud ha reivindicado que el real decreto ha completado sin ninguna incidencia con 1.500 expedientes y que Baleares ha recibido sólo cuatro niños.

En relación a la aceleración de las repatriaciones, Rego ha señalado que el Ejecutivo central se ciñe al derecho internacional que pone por delante la defensa del interés del menor y ha atribuido esta petición a supuestos acuerdos con la extrema derecha.

Más recursos económicos

El Govern y los consells también han pedido la retirada del último decreto estatal que amplía la capacidad ordinaria de acogida en Baleares, pasando de 406 a 434 plazas, lo que elevaría el umbral previo a la declaración de contingencia migratoria.

El paquete de peticiones del Govern incluye mayor apoyo económico por parte del Gobierno de España para atender a los menores actualmente acogidos. La presidenta ha señalado que los 7,8 millones de euros transferidos por el Gobierno de España resultan «claramente insuficientes». Como ejemplo, ha indicado que solo el Consell de Formentera recibió el año pasado cuatro millones de euros adicionales del Govern para garantizar la viabilidad de sus servicios sociales ante la presión asistencial.

En la misma línea, los consells insulares han pedido al Ministerio poder acudir a los remanentes para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la atención a los menores migrantes. «El sistema de protección no está pensado para la avalancha migratoria», ha reiterado.

Prohens ha recordado que en los últimos cinco años han llegado más de 20.000 personas migrantes en patera a las islas, 7.000 de ellas solo en 2025 y 1.400 en lo que va de 2026, lo que supone un incremento del 20 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.