Prohens llevará a los tribunales el decreto de la ministra Rego que aumentará la capacidad de menas en Baleares

El Govern balear ha avanzado que acudirá de nuevo a los tribunales si el Gobierno central aprueba el decreto para prorrogar el reparto de menores migrantes. Lo ha explicado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha reiterado que Baleares seguirá «en la senda de la oposición frontal a las normas que impongan a las comunidades autónomas cuestiones en las que no están de acuerdo».

«No aceptamos los 406 y, como se pueden imaginar, tampoco aceptaremos una nueva imposición de 434 plazas», ha afirmado Antoni Costa a preguntas de OKBALEARES.

Antoni Costa ha reconocido que algunos de los recursos presentados hasta la fecha no han tenido el resultado deseado, no se han aceptado medidas cautelares y se han tenido que aceptar menores. «Esto no reducirá la voluntad de defender lo que creemos que es un posicionamiento justo y reclamado por la ciudadanía», ha concluido.

«Estamos haciendo esfuerzos inmensos y el Gobierno central no hace nada para evitar que las pateras sigan llegando», ha dicho el conseller, al tiempo que ha recordado que con más de 700 menores acogidos por las instituciones competentes, ya está superando de largo la capacidad de acogida.

Costa ha reiterado que habrá «muchos más recursos» cada vez que haya iniciativas de este tipo.

La capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares crecerá hasta las 434 plazas y, por lo tanto, el archipiélago quedará más lejos de la posibilidad de entrar en la situación de contingencia migratoria que permite el reparto de estos jóvenes a otras comunidades autónomas.

Así se desprende del borrador del real decreto que este miércoles se iba a poner en conocimiento de las autonomías en la conferencia sectorial de Infancia que finalmente fue suspendida esta semana por falta de quórum, ya que la mayoría de las regiones gobernadas por el PP no han asistido.

Mediante este real decreto, según consta en el orden del día de la sectorial, se pretende aprobar una nueva capacidad ordinaria de los sistemas de protección de menores extranjeros no acompañados de cada comunidad.

Contra la regularización exprés

Por otra parte, Costa no ha anticipado si, como ya ha anunciado la Comunidad de Madrid, Baleares recurrirá la regularización extraordinaria de migrantes, aunque ha recordado que el Govern «está en contra».

El portavoz ha recordado que ya hay un proceso ordinario de regularización que cuenta con todas las garantías que, a su juicio, no ofrece el proceso anunciado por el Gobierno central.

Respuesta del ministro Torres

Preguntado por la carta enviada al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reclamando medidas específicas para Baleares en el contexto del impacto económico de la guerra, ha indicado que, aunque no se ha recibido respuesta -se envió este jueves-, «espera una respuesta lo más rápido posible».

El portavoz ha agradecido al consejero canario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, que se ha mostrado igualmente favorable a que el Gobierno central, como se ha hecho con Canarias, impulse medidas específicas para paliar en Baleares los impactos económicos de la guerra en Irán.