Menorca destinará 90.000 euros a empresas y entidades que fomenten el uso del menorquín

El Consell de Menorca, que gobierna en minoría el PP con el presidente Adolfo Vilafranca, destinará 90.000 euros a las empresas que usen el menorquín. Se trata de una convocatoria que tiene como objetivo promover la producción de libros, música y vídeos «especialmente en menorquín, y fomentar el uso de la modalidad lingüística menorquina en los sectores socioeconómicos y en los ámbitos asociativos y deportivos de Menorca».

Hasta la pasada legislatura, con el gobierno insular en manos del PSOE al frente, estas convocatorias iban dirigidas a fomentar en exclusiva el uso del catalán estándar y no la modalidad propia de la isla, perjudicando su supervivencia y haciendo cada vez más extraña su utilización por parte de la población en general.

La situación ha cambiado bajo el nuevo gobierno insular del PP, elegido por amplia mayoría por los menorquines en 2023, que el año pasado, sin ir más lejos, aprobó una modificación del Reglamento de Usos Lingüísticos que ordena priorizar el menorquín en la Administración para favorecer la visibilización y promoción de la modalidad lingüística propia de Menorca.

Además del subvencionar la edición de libros en menorquín, en materia empresarial, el Consell premiará el fomento del uso del menorquín como modalidad lingüística insular en los establecimientos, entre su personal y en los servicios que ofrecen las empresas de Menorca.

Se trataría de rotulación exterior e interior de establecimientos, etiquetado de productos, elaboración y edición de material impreso duradero (bolsas, cartas de restaurante, tarjetas…), diseño de páginas web que realicen las empresas de Menorca.

El importe total por esta línea es de 20.000 euros y el importe máximo por solicitud es de 1.000 euros.

«Desde el Consell Insular tenemos un compromiso con la preservación y el uso social de la lengua catalana, especialmente de nuestro menorquín, en todos los ámbitos de la vida cotidiana de Menorca. Por eso este año hemos incrementado las ayudas hasta 90.000 euros para apoyar a empresas, entidades, clubes deportivos, editoriales y autores de Menorca que contribuyen a mantener viva la menorquines”, ha señalado el conseller de Cultura, Joan Pons Torres.

El gobierno insular prioriza así el uso del menorquín en la atención personal y telefónica, al igual que en las revistas, memorias, carteles, publicaciones, avisos, anuncios y en la publicidad institucional.

Vilafranca, al ser nombrado por el cargo en 2023, ya anunció que promovería la declaración del menorquín como patrimonio cultural inmaterial con el objetivo de que la modalidad insular sea reconocida como una riqueza cultural.

De hecho otra de las línea de estas ayudas es para apoyar a las entidades que desarrollen actividades de dinamización lingüística o con objetivos lingüísticos entre sus asociados o dirigidas a la población de Menorca, así como a las que desplieguen planes internos de normalización, preservación y fomento del menorquín como patrimonio lingüístico insular, entendido como parte esencial del patrimonio cultural inmaterial de Menorca.