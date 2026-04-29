Incredulidad ante el nuevo mapa del comercio: descubren que el Ártico es la nueva ‘vía de escape’ para esquivar el peligro de Ormuz

El comercio internacional está sufriendo importantes tensiones a raíz de la inestabilidad en Oriente Medio. Las restricciones en el estrecho de Ormuz están dificultando el tránsito de mercancías, lo que vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de las principales rutas marítimas actuales. En este contexto, un estudio de Coface analiza el potencial de las rutas árticas como alternativa emergente, señalando que podrían acortar los trayectos entre un 20% y un 40%. Sin embargo, aunque el deshielo progresivo asociado al cambio climático está modificando las condiciones de navegación, Coface estima que en los próximos cinco años el Ártico sólo absorbería alrededor del 3,5% del comercio entre Asia, Europa y América del Norte.

Los sectores que más podrían beneficiarse serían los vinculados a cereales, energía, metales y madera. Exportadores del noreste de Estados Unidos o del norte de Europa podrían mejorar su posición en los mercados asiáticos. Sin embargo, esta posible ventaja también introduciría presiones competitivas sobre otros productores, especialmente en Sudamérica (como Brasil en el mineral de hierro o Chile en el cobre) y en algunas regiones de África ricas en recursos minerales. Aun así, el transporte de contenedores continúa sin ser competitivo, pese a la reducción de distancias, debido a las limitaciones operativas, el tamaño de los buques y los costes adicionales propios de la navegación en hielo.

La nueva ruta comercial por el Ártico

«El transporte marítimo representa el 80 % del comercio mundial, concentrado entre tres grandes regiones (Asia Oriental, Europa y América del Norte) y estructurado en torno a un número limitado de corredores estratégicos. Esta concentración hace que el comercio mundial sea especialmente vulnerable a las crisis geopolíticas.Las perturbaciones observadas en los últimos meses en el mar Rojo, combinadas con las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y los cambios en la política comercial internacional ponen de relieve esta vulnerabilidad. En este contexto, las rutas árticas parecen ser una alternativa teórica, ya que reducen significativamente las distancias (hasta un 40 % entre Asia Oriental y el norte de Europa, y alrededor de un 20 % hasta la costa este de América del Norte)», detalla Coface.

El estudio señala que el Ártico se está consolidando como un espacio de creciente competencia geopolítica entre grandes potencias. La Ruta del Mar del Norte está fuertemente influenciada por Rusia, que ha reforzado su presencia mediante infraestructuras civiles y militares. China, por su parte, tiene una gran presencia en la región a través de inversiones, investigación polar y cooperación internacional. Estados Unidos también considera el Ártico una zona estratégica para su seguridad y busca aumentar su presencia. En este contexto, el desarrollo de las rutas árticas no depende únicamente de su viabilidad logística, sino también de cuestiones relacionadas con soberanía, control de infraestructuras críticas, acceso a recursos naturales y equilibrio de poder.

Origen y evolución

En este contexto se enmarca el caso del Istanbul Bridge, cuyo trayecto se completó en unos 20 días y fue interpretado como un avance simbólico hacia el llamado «shipping deal» o acuerdo de Harbin, vinculado a la cooperación entre Rusia y China para impulsar la Ruta del Mar del Norte. Aunque la colaboración entre ambos países en el Ártico comenzó a perfilarse ya en 2009, con acuerdos energéticos entre Rosneft y la Corporación Nacional Petrolera China, su desarrollo ha sido progresivo y estratégico.

Desde entonces, ha ido ganando protagonismo. En 2012, el rompehielos chino Snow Dragon se convirtió en uno de los primeros buques en completar la travesía de la NSR. Un año más tarde, el carguero Eternal Life realizó la primera travesía comercial, en unos 33 días, todavía lejos de ser competitiva frente a las rutas tradicionales. En ambos casos fue necesaria la asistencia de rompehielos, lo que elevó significativamente los costes operativos y redujo su atractivo comercial.

Durante la última década, Rusia y China han ido consolidando su presencia en la región mediante el desarrollo de infraestructuras portuarias y corredores logísticos a lo largo del Ártico ruso.

Desafíos

El informe de Coface identifica tres grandes obstáculos para su expansión a gran escala. En primer lugar, las condiciones de navegación son extremadamente exigentes, con temperaturas muy bajas, hielo en movimiento y escasez de infraestructuras portuarias. En segundo lugar, los buques que pueden operar en estas aguas suelen ser más pequeños, lo que limita las economías de escala frente a los grandes portacontenedores. En tercer lugar, los costes adicionales (incluida la asistencia de rompehielos en muchos tramos) encarecen las operaciones. Como resultado, se calcula que estas rutas sólo podrían representar alrededor del 3,5% del comercio entre Asia, Europa y Norteamérica en el corto plazo.

Finalmente, cabe señalar que, según Greenpeace, el grosor del hielo ártico ha disminuido alrededor de un 40% en los últimos 30 años, mientras que el nivel del mar ha aumentado unos 19 cm desde 1901. A partir de un incremento de 2 ºC en la temperatura media global, se espera que los efectos más graves del cambio climático empiecen a hacerse claramente visibles.