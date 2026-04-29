Aldama dice que llevó dinero al Ministerio de Transportes en «una mochila Montblanc, dentro de bolsas del Carrefour»

El comisionista Víctor de Aldama ha declarado este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que llevaba personalmente grandes cantidades de dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la residencia oficial del ex ministro José Luis Ábalos en El Viso, en Madrid, utilizando para ello una mochila de la marca Montblanc con el dinero guardado dentro de bolsas de plástico de Carrefour. En alguna ocasión, ha precisado, las cantidades transportadas alcanzaron los 250.000 euros en metálico.

La revelación se ha producido en la undécima jornada del juicio del caso Koldo, la más esperada hasta ahora, al ser el turno de los tres acusados. Aldama ha sido el primero en declarar. El empresario llegó al Tribunal Supremo con traje de tres piezas y un amuleto en forma de cruz en la solapa que le prestó una empleada de la tienda donde limpia sus zapatos, quien le pidió que se lo devolviera «cuando salga todo bien».

Aldama ha explicado con detalle su método para trasladar el dinero. Si el importe rondaba los 50.000 o 60.000 euros, lo llevaba en un sobre. Pero cuando las cantidades eran más elevadas, optaba por la mochila. «Sólo llevaba la mochila si llevaba cantidades importantes al Ministerio», ha precisado. «La gente sabe que yo normalmente no uso mochila», ha agregado.

Y cuando el destino era la casa del Viso, el sistema era el mismo pero con un detalle que no ha pasado desapercibido en la sala: el dinero iba «dentro de una bolsa de plástico de Carrefour».

El acceso al Ministerio, ha relatado, era llamativamente sencillo. Entraba por la parte trasera del edificio sin que nadie le detuviera. «La Guardia Civil no me decía nada y todo el mundo que me veía por ahí me reconocía y pensaban que yo pasaba por ahí porque había órdenes del ministro y Ábalos», ha afirmado.

Una vez dentro, entregaba el dinero en efectivo. «Él no lo contaba, por educación», ha dicho en referencia a Ábalos. Sostiene que el entonces ministro y mano derecha de Pedro Sánchez mostraba algo de incomodidad en esos momentos y para esquivar responsabilidades el ex secretario de organización del PSOE decía que los sobres acababan en personas como Santos Cerdán y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero.

Financiación ilegal del PSOE

La mecánica de los pagos, según Aldama, tenía su origen en una propuesta de Koldo García en febrero de 2019. El ex asesor le planteó convertirse en nexo entre el Ministerio y diversas empresas constructoras para obtener un «rendimiento» que necesitaban para «la financiación del partido».

Cuando Aldama preguntó cómo se haría esa donación, la respuesta fue que no habría factura y que las constructoras «tienen que pagar en efectivo». «Ahí entiendo que no es una donación al uso y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal. No me sentí cómodo, pero tampoco incómodo. Soy un empresario, veo la oportunidad», ha reconocido ante el tribunal.

Su papel en el entramado era el de un intermediario indispensable pero discreto. Ábalos y Koldo, ha explicado, buscaban a alguien que conociera el sector y que pudiera reunirse con las constructoras sin que ellos tuvieran que exponerse.

«No podían coger a cualquiera para hablar con las cabezas visibles de estas empresas», ha subrayado. La fórmula operativa era clara: las empresas se presentaban a tres licitaciones, ganaban una y perdían las otras dos. «Me decían: siéntate con esta constructora, nos dices a qué licitación quieren ir las marcas y les vamos a colocar en la tabla para que ganen la licitación».

Los pagos mensuales a Koldo y Ábalos ascendían a 10.000 euros, una cantidad que Aldama ha calificado de «simbólica» respecto al volumen total de lo que llegó a entregar.

Ha detallado también los favores personales que fue acumulando para ganarse la confianza del ex asesor antes de que comenzaran los pagos en metálico: el tratamiento de fertilidad de la pareja de Koldo, una motocicleta, un todoterreno. «Son cosas que pago yo», ha admitido con la parsimonia de quien repasa una lista de gastos corrientes.

Koldo y Sánchez

Una de las declaraciones más impactantes de la jornada ha tenido que ver con la relación entre Koldo García y el presidente del Gobierno. Aldama ha contado que, en presencia de Ábalos y en un momento en que el exministro estaba alterado, presenció cómo Koldo llamaba a Pedro Sánchez por teléfono y le hablaba «en plan coloquial, en plan de broma, como un colega», llegando a decirle que «te voy a arrancar la cabeza». «A mí me sorprende bastante», ha relatado.

Aldama ha asegurado, además, que cuando preguntaba a Koldo si el presidente estaba al tanto de sus gestiones, la respuesta era siempre la misma: «El presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía». Y ha añadido que parte del dinero en efectivo que trasladaba «era para la financiación del PSOE» y que «el presidente lo sabía».