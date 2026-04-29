La trama de ‘enchufes’ del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén: «Estoy cansado de pelear y que salgan impunes»

«Por consejo de mis abogados, decidí no seguir adelante. Estoy cansado de tanto pelear para nada y que queden impunes todos. Su forma de actuar es ‘enchufar’ a los suyos y, una vez dentro, tienen que hacer lo que ellos quieran, como ‘enchufar’ a otros devolviendo los favores».

Esta es una de las numerosas denuncias a las que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía sobre el presunto ‘enchufismo’ en el Ayuntamiento de Jaén desde la llegada de Julio Millán a la alcaldía.

El tráfico de plazas habría comenzado durante la primera etapa como alcalde, entre 2019 y 2023. Tras perder el poder en dicho año en favor del PP, en 2025 el partido socialista, junto a Jaén Merece Más, impulsó una moción de censura que permitió su regreso al cargo con el apoyo del partido local.

En esta segunda etapa, una fuente consultada, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, asegura que, con la vuelta a la alcaldía de Julio Millán, el gobierno municipal sigue incurriendo en prácticas de favoritismo similares a las de la etapa anterior.

Según la fuente consultada, el Ayuntamiento de Jaén habría llegado incluso a saltarse su propio protocolo en esta ocasión. En 2025 se celebró una oposición en la que se ofertaban 7 plazas de técnico de gestión. La mayoría de los aprobados, según asegura, estaban en las listas del PSOE o relacionados con el partido. Entre ellos se encontraba Antonio Huerta, presente en la bolsa desde 2023, afiliado y cercano a ‘Pepín’, también afiliado y con plaza de A2 de técnico.

Al no poder incorporar a todas las personas que deseaban, el consistorio habría modificado el reglamento para ampliar la bolsa, situando en primer lugar a la persona que se quedó fuera de las siete plazas ofertadas, Miguel Martínez Rayo. Esta decisión se habría tomado pese a que en la bolsa creada en 2023 había 16 personas que, según el orden establecido, debían situarse por delante. Rayo es asesor del partido Jaén Merece Más, socio del gobierno municipal.

«La bolsa en 2023 la crean para meter a Huerta porque luego casi no llamaron a nadie y en 2025, Miguel Rayo, que queda en octava posición y por tanto sin plaza de técnico, es colocado el primero por delante de todos los que ya estábamos. Tenían que haberlo puesto el último de la bolsa preexistente, como es lógico», critica la fuente a este periódico.

El reglamento del consistorio establece que quienes superen el proceso selectivo deben incorporarse a continuación de los integrantes ya presentes en la bolsa, y no por delante. Según esta versión, el procedimiento habría sido alterado para favorecerle.

«Presenté un recurso de reposición contra la resolución de actualización de la bolsa de técnicos de gestión donde colocaban en primer lugar al asesor de Jaén Merece Más, incumpliendo el reglamento de funcionamiento de las bolsas del ayuntamiento, y me lo han inadmitido. Con esto ya he agotado la vía administrativa, por lo que paso a vía judicial».

Años de ‘enchufismo’

La presunta ‘elección a dedo’ que, según la fuente, se viene produciendo desde la llegada de Julio Millán a la alcaldía no sólo le habría afectado en la oposición de técnico de gestión, sino que ya habría vivido una situación similar en 2022, durante un proceso para cubrir una plaza de biólogo interino en el Ayuntamiento de Jaén.

El proceso selectivo constaba de dos pruebas, entre las cuales suele establecerse un plazo superior a un mes para la presentación de alegaciones. Sin embargo, en esta ocasión, según la fuente, los plazos se acortaron de forma inusual con un objetivo claro: adjudicar la plaza a Yolanda Ramírez Jaén, vinculada al PSOE y considerada cercana a María del Carmen Angulo, entonces concejala de Medio Ambiente.

«El día del examen, Angulo no se cortó lo más mínimo en decirle a Yolanda que por allí la esperaban, delante de todos los opositores».

Tras la publicación de las notas, decidió denunciar el presunto fraude por varios motivos. El primero de ellos fue que algunas preguntas del primer examen, que fue tipo test, incluían leyes ya derogadas. Además, la persona encargada de corregir las pruebas fue sustituida sin explicación clara y, por último, se le negó el acceso al examen de Yolanda, pese a que la normativa obliga a facilitarlo si se solicita.

Cuando varios aspirantes reclamaron por la presencia de legislación no vigente en el examen, la única que no modificó ninguna pregunta fue Yolanda. «Ella no modificó nada, se lo cambiaron desde dentro», sostiene la fuente.

En la segunda prueba, de carácter práctico, Cristina Civantos iba a ser la responsable de custodiar y corregir los exámenes. Sin embargo, según este testimonio, el día de la prueba no se separó de ellos, lo que habría impedido cualquier posible filtración. A raíz de ello, ni la presidenta del tribunal, Nieves Rodríguez, ni su sustituto acudieron al examen y promovieron un cambio de fecha pese a existir «quórum suficiente».

«Civantos, que claramente no es del PSOE, no se iba a prestar a favorecer a Yolanda, y por eso la hicieron desaparecer como asesora del tribunal».

En la nueva convocatoria, Civantos dejó de encargarse de la corrección, que pasó a manos de Manuela Sánchez Mora, bióloga de la Diputación de Jaén vinculada al PSOE.

«Nuestros exámenes se enviaron por correo electrónico, algo totalmente irregular, a Manuela. La colocaron en su momento en la Diputación y ahora le pidieron que devolviera el favor adjudicando la plaza a Yolanda en el Ayuntamiento», concluye la fuente.