Las nuevas Adidas en color marrón y efecto pelo que arrasan entre las ‘cayetanas’ de Madrid

Unas nuevas zapatillas Adidas se han convertido en el objeto de deseo de las chicas más clásicas y sofisticadas de Madrid. Hablamos de las nuevas WB Gazelle Pony en color marrón chocolate con acabado efecto pelo, un diseño que mezcla estética retro, aire de lujo silencioso y ese toque tan característico de las conocidas como pijas o cayetanas de la capital. Basta con darse un paseo por barrios como Salamanca, Chamberí o Justicia para comprobar que este modelo está por todas partes combinado con gabardinas oversize, pantalones blancos impecables y jerseys en tonos neutros.

El fenómeno no es casualidad. Las Adidas Gazelle llevan varias temporadas dominando las calles, pero ahora la firma alemana ha dado un paso más allá apostando por materiales más especiales y acabados mucho más premium. El resultado son unas zapatillas que conservan la esencia vintage de las Gazelle clásicas, pero elevadas con texturas de inspiración pony hair y una paleta en tonos brownie y cacao que encaja perfectamente con la obsesión actual por los colores tierra.

Estas Gazelle representan a la perfección ese estilo relajado pero extremadamente cuidado que triunfa entre las madrileñas con más estilo. Las nuevas WB Gazelle Pony en marrón son diferentes, llaman la atención sin resultar exageradas y tienen ese toque especial que hace que todo el mundo pregunte de dónde son. Frente a la invasión de zapatillas blancas o negras, el marrón se ha colado como el color favorito de la temporada y estas sneakers resumen perfectamente esa tendencia.

Lo curioso es que, aunque tienen un acabado bastante llamativo, pegan prácticamente con todo lo que ya está triunfando en el armario de las chicas más estilosas. Quedan perfectas con vaqueros rectos, con pantalones de lino beige, con americanas oversize o incluso con vestidos sencillos de punto. El resultado siempre transmite esa imagen de chica arreglada sin parecer demasiado producida. Son las típicas zapatillas que elevan cualquier look básico y que consiguen que un conjunto sencillo parezca mucho más caro de lo que realmente es.

El boom de estas Adidas también tiene mucho que ver con el regreso de la estética basada en tonos neutros, prendas atemporales, joyas discretas y un estilo aparentemente sencillo pero muy cuidado. Las nuevas Gazelle encajan perfectamente en esa idea y por eso se han convertido en las favoritas de las madrileñas que buscan vestir bien sin caer en tendencias demasiado exageradas. Tienen un aire clásico, un punto retro y ese acabado especial que las hace diferentes al resto.

Además, el marrón vive uno de sus mejores momentos en moda. Durante años parecía un color complicado, pero ahora domina colecciones, escaparates y redes sociales. Chocolate, moka, café o cacao: todos los tonos tierra se han convertido en sinónimo de elegancia y sofisticación. Adidas ha sabido aprovechar ese momento lanzando unas zapatillas que parecen hechas exactamente para la temporada que estamos viviendo. Y lo mejor es que no tienen pinta de cansar rápido, porque mezclan tendencia con un diseño bastante atemporal.

Otro detalle que ha ayudado a disparar su fama es el efecto pelo, un acabado que recuerda a algunas colaboraciones de lujo y que aporta un toque mucho más exclusivo. No son las típicas deportivas deportivas de diario, sino unas sneakers con personalidad propia. De hecho, muchas chicas las están usando incluso para salir a cenar o para planes más arreglados, algo impensable hace unos años con unas zapatillas deportivas. Eso sí, no son nada baratas. Cuestan 200 euros salvo que consigas alguna promoción, y en algunas tallas ya empiezan a agotarse.

