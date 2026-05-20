Las nuevas Adidas en color marrón y efecto pelo que arrasan entre las ‘cayetanas’ de Madrid
Unas nuevas zapatillas Adidas se han convertido en el objeto de deseo de las chicas más clásicas y sofisticadas de Madrid. Hablamos de las nuevas WB Gazelle Pony en color marrón chocolate con acabado efecto pelo, un diseño que mezcla estética retro, aire de lujo silencioso y ese toque tan característico de las conocidas como pijas o cayetanas de la capital. Basta con darse un paseo por barrios como Salamanca, Chamberí o Justicia para comprobar que este modelo está por todas partes combinado con gabardinas oversize, pantalones blancos impecables y jerseys en tonos neutros.
El fenómeno no es casualidad. Las Adidas Gazelle llevan varias temporadas dominando las calles, pero ahora la firma alemana ha dado un paso más allá apostando por materiales más especiales y acabados mucho más premium. El resultado son unas zapatillas que conservan la esencia vintage de las Gazelle clásicas, pero elevadas con texturas de inspiración pony hair y una paleta en tonos brownie y cacao que encaja perfectamente con la obsesión actual por los colores tierra.
Estas Gazelle representan a la perfección ese estilo relajado pero extremadamente cuidado que triunfa entre las madrileñas con más estilo. Las nuevas WB Gazelle Pony en marrón son diferentes, llaman la atención sin resultar exageradas y tienen ese toque especial que hace que todo el mundo pregunte de dónde son. Frente a la invasión de zapatillas blancas o negras, el marrón se ha colado como el color favorito de la temporada y estas sneakers resumen perfectamente esa tendencia.
