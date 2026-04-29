Almeida desafía a Rita Maestre: «¿Se compromete a que nadie de su lista electoral tenga más de una vivienda?»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desafiado a la líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, a comprometerse a que «nadie de su lista electoral tenga más de una vivienda». Este choque se produce días después de que Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea, llamara a «expropiar» a los propietarios de 10 viviendas en la Comunidad de Madrid.

«Ustedes han hecho una propuesta en la Asamblea de Madrid, que nadie pueda tener más de una vivienda en esta región y en esta ciudad», ha planteado Almeida, en su intervención de este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. En dirección a Rita Maestre, el alcalde ha planteado un desafío. «¿Firma usted como compromiso ante los inquilinos de la ciudad de Madrid, que ninguna persona que vaya a ir en la lista de Más Madrid para las elecciones municipales del año 2027 va a tener más de una vivienda?».

Martínez-Almeida ha sacado a la palestra este reto debido a que hasta siete miembros de Más Madrid cuentan con más de tres viviendas en propiedad. «¿Se compromete usted con los inquilinos a acabar con la especulación desde su grupo municipal, no teniendo más de una vivienda de ninguno que forme parte de esa lista?», ha incidido Almeida, provocando las airadas protestas de Maestre, quien ha sido llamada al orden y advertida de que la próxima vez sería expulsada del salón del Pleno.

La interrupción de Maestre no ha frenado a Almeida. «Aún en ese caso, ¿se compromete usted con los inquilinos a decir que en el caso de que se tenga más de una vivienda, todas esas viviendas se destinarán a alquiler social en la ciudad de Madrid?», ha repreguntado el regidor, alegando que «los inquilinos quieren saber cuál es el compromiso» de la portavoz de Más Madrid con ellos.

«No quieren únicamente que nos insulte, que haga política del odio, que haga política de la confrontación, los inquilinos quieren saber que cuando usted dice que les defiende, va a defender que no haya un solo concejal de Más Madrid con más de una vivienda en este Ayuntamiento», ha completado, dejando claro que, en su opinión, Maestre «no es capaz de asumir ese compromiso».

Ayuso trituró a Más Madrid

El pasado jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, exigió «poner límites» a los caseros porque «nadie debería tener 10 casas» y aseguró que a quien las tenga habría que «freírlos a impuestos y expropiárselas».

Isabel Díaz Ayuso contestó señalando a la izquierda de la Asamblea de Madrid por querer «acabar con la oferta en vivienda para hundir la clase media y fomentar la lucha de clases», y reprochó las «políticas comunistas chavistas que siempre traen pobreza». La presidenta de la Comunidad de Madrid recordó a la dirigente de Más Madrid que cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y el derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. «¿Quién se cree usted para meter la mano en la hucha de los españoles?», le preguntó la mandataria autonómica.