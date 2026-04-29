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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «responsable» de la mayor huelga de médicos registrada en España, en el marco del debate político sobre la gestión del conflicto sanitario que ya se prolonga desde hace semanas.

Las declaraciones se han producido en el Congreso, donde la oposición ha centrado sus críticas en la situación de la sanidad pública y en el impacto de la huelga indefinida convocada por los profesionales médicos contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad de Mónica García. Según Feijóo, la falta de acuerdo y de interlocución efectiva «ha derivado en un conflicto de gran magnitud que está afectando a la actividad asistencial en todo el país».

El líder popular ha insistido en que el Gobierno debe asumir un mayor protagonismo en la resolución del conflicto, al considerar insuficiente la gestión del Ministerio que dirige Mónica García. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de no haber sabido encauzar las negociaciones con el colectivo médico, lo que, a su juicio, habría contribuido a la prolongación de la huelga.

Desde el Gobierno, sin embargo, se defiende que la reforma en marcha del Estatuto Marco busca modernizar las condiciones laborales del conjunto de los profesionales sanitarios y mejorar la estabilidad del sistema. El Ejecutivo sostiene que se han producido avances en las conversaciones, aunque los sindicatos médicos mantienen su rechazo al texto actual y reclaman cambios más profundos en materia de jornada, guardias y condiciones laborales.

El conflicto, que entra en una nueva fase de movilización, continúa teniendo un fuerte impacto en la actividad sanitaria, con cancelaciones de consultas, intervenciones y pruebas diagnósticas en distintos puntos del país. Mientras tanto, la tensión política crece en paralelo a la negociación, con la sanidad convertida en uno de los principales ejes de enfrentamiento entre Gobierno y oposición.

«Despreciar a los sanitarios»

En la sesión de control al Ejecutivo, Feijóo ha acusado a Sánchez de «despreciar» a estos profesionales de la Sanidad y le ha instado a reunirse con ellos ya que la ministra del ramo, Mónica García es «incapaz de gestionar nada».

En los 10 meses de huelga, asegura, la listas de espera han aumentado «en más de dos millones de personas» y por tanto considera que no se puede defender la sanidad pública y a la vez «legislar contra los médicos».

«Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España, los médicos llevan diez meses en huelga. ¿Usted sabe cuántas operaciones y cuántas consultas se han anulado?», ha lanzado Feijóo que considera que Sánchez no conoce estas reivindicaciones.