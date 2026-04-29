Víctimas de la DANA confirman al CGPJ la injerencia del marido de la juez en la causa

Dos víctimas de la DANA han confirmado a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la injerencia del marido de la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, el titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, en la causa. Y, más concretamente, en sus propias comparecencias. Los hechos han sido confirmados al Consejo, también a requerimiento del citado órgano judicial, por el abogado Rubén Gisbert, quien a su vez dirige las acusaciones de estas dos víctimas en la citada causa.

Rubén Gisbert ya presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra Ruiz Tobarra y Martínez Ribera por este mismo motivo, tras el escándalo destapado por OKDIARIO con la publicación de los audios. Estos demuestran que el juez Jorge Martínez Ribera ha interrogado a varias víctimas del caso de la DANA, cuya instrucción dirige su mujer, Nuria Ruiz Tobarra, el pasado 24 de febrero.

En concreto, el Consejo General del Poder Judicial entró en contacto con las víctimas a principios del mes de abril, según las fuentes consultadas. Y, entre otras cuestiones, y siempre según las mismas fuentes, les requirió para que manifestasen si lo que se escucha en los audios, la intervención del marido de la juez que instruye el caso de la DANA durante las comparecencias de las víctimas, es cierto. Las dos víctimas se han ratificado en que sí, al igual que el letrado.

Hay que recordar que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ya había denegado la semana pasada el amparo a la juez, solicitado por ella misma. En este caso en relación a otro asunto distinto, pero igualmente relacionado con la causa: el requerimiento del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) de cesar en el empleo de expresiones de descrédito o que afecten a la dignidad de los profesionales letrados, en referencia al abogado José María Bueno. Este último, el letrado que dirige la defensa del ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa.

En lo único en que el Consejo daba parcialmente el amparo a la juez es en que el Colegio de Abogados no está legitimado para requerir a un tribunal a que actúe de una forma u otra. Una cuestión meramente formal. En todo lo demás, avalaba la resolución del ICAV, que concedió el amparo al letrado, tal como adelantó OKDIARIO el pasado viernes, 24 de abril.

Se da también la circunstancia de que este mismo lunes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, en el auto en respuesta al recurso de reforma presentado por la inadmisión de la querella del letrado contra la juez y su marido, ya dejó caer en el punto segundo de su razonamiento jurídico, en referencia a la injerencia del marido de la juez en la causa. «Por lo que esta participación, en su caso, podrá llegar a constituir algún tipo de irregularidad procesal, o fundar algún tipo de responsabilidad disciplinaria, pero en ningún caso llegará a constituir el delito imputado», se indica.

Y apostillaba la citada Sala del alto tribunal a la conclusión del punto séptimo del razonamiento jurídico de ese mismo auto que rechazaba la citada querella «sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de los mismos», como también adelantó este lunes OKDIARIO.