El CGPJ deniega a la juez de la DANA el amparo frente al abogado del ex secretario de Emergencias

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado el amparo a la juez que instruye el caso de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, solicitado por ella misma, en relación al requerimiento del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) de cesar en el empleo de expresiones de descrédito o que afecten a la dignidad de los profesionales letrados, en referencia al abogado José María Bueno. Este último, el letrado que dirige la defensa del ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa. En lo único en que el Consejo da parcialmente el amparo a la juez es en que el Colegio de Abogados no está legitimado para requerir a un tribunal a que actúe de una forma u otra. Una cuestión meramente formal. En todo lo demás, avala la resolución del ICAV, que concedió el amparo al letrado.

La resolución adoptada por el Consejo esta misma semana tiene su origen en la petición de la juez a ese mismo órgano judicial para que le otorgara el amparo en relación a sendas resoluciones del Colegio de Abogados de Valencia. Esas resoluciones resolvían, a su vez, las quejas presentadas por dos de los abogados personados en la causa contra la instructora. Uno de ellos, el citado José María Bueno.

En el caso concreto de José María Bueno, el letrado solicitó al Colegio de Abogados de Valencia el amparo después de que Ruiz Tobarra le abriera una pieza separada por los términos de uno de sus escritos. Además, el abogado se quejaba, igualmente, al Colegio de Abogados de los términos usados por la magistrada en algunos de los autos que ha ido emitiendo durante la causa.

Una vez conocida la resolución del Colegio de Abogados de Valencia, la instructora del caso de la DANA solicitó el amparo antes relatado al Consejo General del Poder Judicial. Y el Pleno de este órgano ha decidido denegarlo en la parte que atañe al abogado José María Bueno.

Si bien la denegación es parcial, supone, de facto, un nuevo revés para la magistrada. También, se trata de la primera decisión que adopta el Consejo en algún asunto relacionado con la juez relativo al caso de la DANA. Hay que recordar que el Consejo cuenta también desde hace casi un año (mayo de 2025) con quejas contra la magistrada y sucesivas ampliaciones de las mismas, en torno, también, a sus actuaciones en el caso de la DANA y a la injerencia de su marido. Sin que hasta el momento, que se conozca, haya adoptado resolución alguna al respecto.