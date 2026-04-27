El TSJ abre la puerta a que el CGPJ sancione a la juez de la DANA por la injerencia de su marido

El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que desestima el recurso de súplica contra otro anterior, que rechazó la querella contra la juez de la DANA y su marido, deja abierta, a la vez, la puerta a una posible sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada.

Así, se desprende del punto séptimo del razonamiento jurídico del citado auto, en el que el alto tribunal sostiene que «no entendemos que los hechos objeto de la querella tengan entidad suficiente como para poder entenderlos integrables en nuestro ámbito jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de los mismos». Esta última parte, «sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de los mismos», es la de la que se desprende que deja abierta la puerta a una posible futura sanción por parte del Consejo del Poder Judicial.

Se da la circunstancia, tal como adelantó OKDIARIO el pasado viernes, que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó el amparo a la citada juez, solicitado por ella misma, en relación al requerimiento del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) de cesar en el empleo de expresiones de descrédito o que afecten a la dignidad de los profesionales letrados, en referencia al abogado José María Bueno. Este último, el letrado que dirige la defensa del ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa. En lo único en que el Consejo dio parcialmente el amparo a la juez es en que el Colegio de Abogados no está legitimado para requerir a un tribunal a que actúe de una forma u otra. Una cuestión meramente formal. En todo lo demás, avalaba la resolución del ICAV, que concedió el amparo al letrado.

El auto del alto tribunal valenciano responde al recurso presentado por el abogado Rubén Gisbert, que ostenta la dirección letrada de una de las acusaciones particulares en el caso de la DANA. Rubén Gisbert recurrió el archivo de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de la querella presentada contra la juez que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y el marido de esta, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, por hasta seis posibles delitos.

En su recurso de súplica, Rubén Gisbert solicitaba, entre otras cuestiones, la revocación del auto de inadmisión. Y que acordara admitir a trámite la querella en su integridad. Pedía, también, que ordenasen las diligencias de investigación interesadas en el escrito inicial del mencionado querellante.