Giro en el caso Marta Hermoso: sin pruebas contra la ‘influencer’ un año después del robo en el Wellington
Año y medio después del mediático robo de casi 400.000 euros en joyas y relojes
Marta Hermoso fue detenida en el marco de la investigación por la desaparición de estos artículos de lujo
El caso de Marta Hermoso da un giro inesperado. Año y medio después del mediático robo de casi 400.000 euros en joyas y relojes en el hotel Wellington, la investigación sigue sin pruebas concluyentes contra la creadora de contenidos sevillana, que siempre ha defendido su inocencia.
La influencer sevillana, señalada por su presunta implicación en el robo de joyas y relojes valorados en cerca de 400.000 euros, ha defendido su inocencia desde el primer momento. Fue detenida en el marco de la investigación por la desaparición de estos artículos de lujo a un empresario mexicano con el que mantuvo un affaire, pero siempre ha negado cualquier vínculo con los hechos. De hecho, se mostró tajante al asegurar que «no tenía nada que ver con el robo» y que lo demostraría ante el juez. Ahora, año y medio después de que el caso saliera a la luz, la gran pregunta es clara: ¿en qué punto se encuentra esta trama?