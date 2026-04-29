El 28 de septiembre de 2024, varios individuos accedieron a la habitación 423 del empresario mexicano en el hotel Wellington, en pleno barrio de Salamanca. Se trataba de una suite que había compartido con Marta Hermoso —con quien mantenía una relación— durante su estancia en Madrid. En este exclusivo alojamiento, el empresario guardaba en la caja fuerte joyas y relojes de gran valor que, según la investigación policial, los autores lograron sustraer y sacar del hotel en varias maletas.

En un primer momento, la Policía Nacional, gracias a las cámaras de seguridad situadas en puntos estratégicos del establecimiento, logró identificar a varios sospechosos. Entre ellos figuraba un hombre con antecedentes que, según las primeras hipótesis, podría ser el cerebro del golpe.

Sin embargo, el foco acabó situándose también en Marta Hermoso, detenida a medida que avanzaban las pesquisas. Hasta entonces prácticamente desconocida en redes sociales, su nombre saltó a la esfera mediática, entre otras cosas, por su relación de amistad con Victoria Federica. La influencer optó entonces por el silencio y por negarlo todo, limitando al máximo sus declaraciones públicas.

Lo poco que trascendió de su versión salió a la luz a través de los mensajes que intercambió con el empresario cuando este la señaló por lo ocurrido. En ellos, Hermoso insistía en que no tenía conocimiento del robo y, ante las acusaciones, llegaba incluso a lamentar la relación que habían mantenido.

Más de un año después de que estallara este escándalo —que copó titulares y tertulias televisivas—, el caso parece haberse enfriado. ¿El motivo? Las joyas y relojes sustraídos siguen sin aparecer y, aunque la investigación continúa abierta, no se han producido avances determinantes.

Eso sí, hay una postura que se mantiene firme: la defensa de Marta Hermoso insiste en que no estuvo implicada. De hecho, los últimos informes policiales apuntan a que no existen pruebas que la vinculen directamente con los autores materiales del robo. En concreto, no se han hallado mensajes entre ella y los individuos que accedieron a la habitación —quienes, tras ser detenidos, aseguraron actuar bajo las órdenes de una «prostituta»—, lo que debilita la tesis de que la influencer hubiera dado el supuesto chivatazo.